Secondo quanto riferito su TMW Radio dal giornalista Paolo De Paola, la Juventus avrebbe un problema tattico da quattro anni, ossia quello della fase difensiva. I bianconeri, secondo De Paola, non riuscirebbero a contrastare il palleggio avversario né ad arginare le sortite dei rivali, esponendosi in continuazione alle azioni altrui.

De Paola non fa sconti: 'La fase difensiva dei bianconeri è ridicola ormai da quattro anni'

Il giornalista Paolo De Paola è stato intervistato da TMW Radio e parlando della Juventus ha detto: "Il problema della formazione bianconera si trascina da quattro anni ormai ed è quello di una fase difensiva ridicola.

Un reparto arretrato che fa acqua da tutte le parti, quindi poi la squadra si concentra nella fase difensiva rinunciando a quella offensiva. Però bisogna tornare ad avere una retroguardia solida. Insomma, noi tutti siamo ancora orfani anche a livello nazionale della BBC di Chiellini, Barzagli, Buffon. Poi per carità, col City ho visto un Di Gregorio in gran spolvero, ma subire cinque gol in quel modo non fa mai bene.

Ho sentito che Kalulu è stato sfortunato nell'occasione dell'autogol, ma non si mette un piede cosi, quindi respingo la teoria della malasorte. Boccio il francese, boccio ampiamente Kelly e boccio Alberto Costa, che si è fatto mettere in mezzo da alcuni uno-due che neanche in un cortile di strada si vede".

De Paola ha proseguito: "Tudor era un difensore, che cosa sta aspettando a sistemare le cose?

Cioè la Juve fa fatica dietro dai tempi di Allegri, dispiace dirlo, e se c'eravamo un po' illusi con Motta nei primi risultati, quando segnavano tanto e non subivano gol, nel corso della stagione ci siamo dovuti ricredere. La Juventus permette a qualsiasi avversario di completare un'azione o di tirare in porta, sempre. Perché sono sbagliati i tempi di intervento sui possessori di palla, la Juve non riconquista mai la sfera perché è sempre scoordinata, è sempre in ritardo e questo fa parte della fase difensiva. Attenzione però, non è un problema solo dei quattro lì dietro, ma di tutta la squadra, che spesso viene messa in mezzo in una sorta di torello.

Il giornalista ha concluso: "La Juventus si offre agli occhi di uno spettatore ignaro a un torello continuo.

I giocatori avversari, tipo quelli del City, nell'ultimo quarto d'ora facevano azioni di due o tre minuti che nel calcio non si vedono mai. Non c'era mai un'interposizione dei giocatori della Juve dal centrocampo alla difesa che interrompesse la trama di gioco degli inglesi. Ma questo non dipende solo dalla qualità degli avversari, perché è avvenuto con Lipsia a ottobre ed è avvenuto anche col Parma".

Juventus, una difesa da potenziare

In base alle indiscrezioni di calciomercato che circolano in queste settimana, la Juventus starebbe effettivamente cercando dei rinforzi per potenziare il reparto arretrato.

Leonardo Balerdi del Marsiglia apparirebbe come il favorito sulla lista di Igor Tudor e Damien Comolli, ma fra i vari profili osservati ci sarebbe anche Aymeric Laporte dell'Al-Nassr.