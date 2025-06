Dopo la pesante sconfitta per 5-2 della Juventus con il Manchester City nel Mondiale per Club e in casa bianconera tornano a farsi sentire critiche e malumori. Nonostante il valore indiscutibile degli avversari, a finire al centro della bufera è Igor Tudor: l’allenatore croato ha pagato caro le sue scelte iniziali, lasciando fuori giocatori del calibro di Yildiz e Thuram per affidarsi a una formazione sperimentale che si è rivelata del tutto inadeguata. E mentre i tifosi esplodono sui social, anche alcuni volti noti del giornalismo sportivo italiano parlano già di crisi aperta ed evocano un clamoroso cambio in panchina.

Juventus, la manita col City riapre il fronte dei contestatori di Tudor

È bastato un pesante 5-2 incassato contro il Manchester City nel terzo turno del Mondiale per Club per far riesplodere le polemiche in casa Juventus. Una sconfitta sì contro una delle squadre più forti e complete al mondo, ma maturata in modo così netto e con scelte discutibili da scatenare una piccola bufera attorno a Igor Tudor.

Il tecnico croato, subentrato nella fase finale della scorsa stagione tra mille speranze e con l’obiettivo di inaugurare un nuovo ciclo, finisce ora nuovamente sulla graticola. Il principale capo d’accusa? La formazione iniziale schierata contro i "Citizens", giudicata da molti come un azzardo. Tudor ha infatti deciso di lasciare in panchina alcuni dei giocatori più talentuosi e in forma come Kenan Yildiz e Khéphren Thuram, optando invece per dare spazio a diverse seconde linee, evidentemente non all’altezza del palcoscenico internazionale.

Una mossa che ha esposto la Juventus a una debacle pesantissima, non solo nel punteggio ma anche nell’immagine. Il City ha dominato in lungo e in largo, rendendo evidente la distanza siderale tra le due squadre, ma alimentando anche la sensazione che i bianconeri si siano consegnati troppo presto, privandosi sin dall’inizio delle armi migliori.

Tra gli opinionisti c'è chi parla di cambi lampo e chi di Spalletti

E così, se da un lato c’è chi prova a dare letture tattiche alla disfatta, dall’altro il mondo juventino si è spaccato. Tanti tifosi si sono riversati sui social per manifestare il proprio malcontento. Tra le voci più critiche spicca quella di Luca Momblano, giornalista sportivo che non ha esitato a evocare un possibile cambio repentino in panchina, paventando l’ipotesi di un ribaltone tecnico già nel corso del torneo.

Anche Michele Criscitiello, mai tenero nei confronti della dirigenza juventina, ha affondato il colpo su Sportitalia, sottolineando come la società bianconera anziché puntare su Tudor avrebbe dovuto cogliere l'occasione e ingaggiare Luciano Spalletti.

Il dibattito è aperto e rovente. La Juventus, che punta sul Mondiale per club per rilanciarsi anche mediaticamente, si ritrova ora in una sorta di crisi d’identità e sotto un fuoco incrociato. La domanda però che sorge spontanea è, ha davvero senso affidarsi a un profilo come Tudor se alla prima sconfitta, rimediata peraltro contro uno dei club più forti sul pianeta, il croato viene messo alla berlina? Solo il tempo potrà rispondere.