Nelle scorse ore lo speaker radiofonico esperto di mercato Edoardo Mecca ha scritto un messaggio sul proprio account X nel quale commenta il 5-0 rifilato dalla Juventus all'Al-Ain nel match di esordio del mondiale per club. Secondo Mecca, al netto della qualità dell'avversario, il successo della Vecchia signora va rimarcato, soprattutto se si considerano le brutte figure rimediate dai bianconeri nella scorsa stagione.

Mecca: 'Al-Ain avversario scarso ma non dimentichiamoci l'eliminazione con l'Empoli'

La Juventus ha bagnato il suo esordio nel mondiale per Club con un rotondo 5 a 0 inferto all'Al-Ain, polisportiva degli Emirati Arabi.

Le doppiette di Kolo Muani, Francisco Conceicao e la rete di Kenan Yildiz hanno steso un avversario che non è sembrato irresistibile ma nella nuova competizione FIFA, si è potuto notare come big del calcio europeo quali Inter o Real Madrid abbiano faticato con avversari sulla carta abbordabili.

Proprio per questo lo speaker radiofonico esperto di calciomercato Edoardo Mecca ha voluto rimarcare sul proprio account X l'importanza del successo juventino: "L’avversario era scarso ma ricordiamoci sempre che la Juve era riuscita in imprese leggendarie come l’eliminazione in casa contro le riserve dell’Empoli.

Prendiamo questa prestazione e godiamoci una volta tanto cinque bellissimi gol. Bene in molti, mi è spiaciuto che Douglas Luiz non sia riuscito a segnare".

Un messaggio, quello di Mecca, che fa evidentemente riferimento alla stagione appena terminata in cui in Coppa Italia per i bianconeri arrivò l'eliminazione per mano dell'Empoli di Roberto D'Aversa in una partita in cui i toscani avevano rinunciato a diversi titolari.

Juventus, i tifosi rispondono a Mecca: 'Questo non è un torneo estivo, ma il Mondiale per club'

Le parole di Mecca in poche ore hanno acceso la discussione fra i suoi followers: "Con Motta non si riusciva nemmeno a vincere con chi era di livello inferiore al nostro. Ci sono le categorie nel calcio persino in panchina e Tudor non sarà un fenomeno o un top allenatore ma è un tecnico con gli attributi, che ama la Juventus. Al momento ci vuole questo", scrive un utente su X evidentemente in linea col pensiero dello speaker.

Un altro poi aggiunge: "Non dobbiamo svilire il risultato rotondo. Anche recenti finali di Champions sono finite con il medesimo parziale. Questo è un campionato Mondiale per club, non un torneo estivo.

Il risultato della Juve è importante".

Infine un tifoso sottolinea: "Se proprio vogliamo vedere qualcosa di negativo direi l’atteggiamento troppo nervoso di Gatti (e gli capita spesso) e la prestazione di Koop per il quale comincio davvero a perdere le speranze".