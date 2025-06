Lo speaker radiofonico esperto di calciomercato Edoardo Mecca ha scritto un messaggio sul proprio account X nel quale difende a spada tratta dalle critiche l'operato di Igor Tudor, attuale guida tecnica della Juventus. Secondo Mecca, il croato non avrebbe potuto fare di meglio con la squadra messagli a disposizione e anzi meriterebbe la conferma anche per le prossime stagioni.

Mecca si schiera con Tudor: 'Non accetto chi sta dicendo che negli ultimi due mesi abbia fatto male'

In questi giorni si sta parlando molto in casa Juventus di quello che potrebbe essere il futuro di Igor Tudor, attuale guida tecnica dei bianconeri che sarebbe in bilico tra l'essere confermato o l'essere scaricato per un allenatore più blasonato.

Lo speaker radiofonico Edoardo Mecca, in un messaggio scritto sul proprio account X, si è quindi schierato nettamente nei confronti del croato. "Su Igor Tudor non posso accettare il fatto che, secondo moltissimi, abbia fatto male in questi due mesi: ma cosa avrebbe dovuto fare di più un allenatore che ha preso da un giorno all’altro una squadra a pezzi e senza personalità, senza conoscerla, non avendola allenata dall’inizio e con giocatori non scelti da lui? Magari il tempo ci dirà che non sarà l’uomo giusto da cui ripartire, ma giudicarlo dopo questi due mesi è davvero scorretto e ingiusto".

Queste sono le parole espresse da Mecca che in un secondo messaggio ha poi rintuzzato il concetto sottolineando: "Apro immediatamente il carro Igor Tudor per la prossima stagione.

Meglio lui che tanti altri presi solo per tappare il buco. Voglio crederci e dare fiducia al Comandante di Spalato".

Juventus, le parole di Mecca accendono il dibattito fra i suoi followers: "Tudor, come Motta, ha fatto quello che ci si aspettava'

Le parole di Mecca su Tudor hanno acceso la discussione fra i tifosi della Juventus: "Non ha fatto ne più ne meno di Motta. Ha vinto le partite che si aspettava avrebbe vinto e non vinto quelle che ci si aspettava sarebbero state difficili da portare a casa. Ma non è neanche colpa sua" scrive un utente su X. Un altro sulla falsa riga del precedente aggiunge: "Non ha fatto male ma non si sono neanche visti miglioramenti. Ha pareggiato le tre gare contro le dirette avversarie, ha perso col Parma e ha vinto 5 partite con le piccole, sempre soffrendo e mostrando gli stessi problemi di prima.

Sbaglia chi lo giudica male e sbaglia chi si esalta". Infine un tifoso sottolinea: "Il punto non è se ha fatto bene o male, perché male non ha fatto. Il punto è, Tudor è adatto a quello che vuole fare la Juventus? A occhio e croce no, altrimenti avrebbe già firmato fino al 2027 e nessuno avrebbe cercato Conte né fatto un timido sondaggio per Gasperini".