Secondo quanto riferito dal giornalista Luca Momblano ai microfoni di Juventibus, il club bianconero dovrebbe cercare di acquisire dal Liverpool Darwin Nunez, centravanti uruguaiano che in questa stagione ha vissuto più di una difficoltà con la maglia dei Reds.

Juventus, Momblano: 'Darwin Nunez può essere un'occasione di mercato perfetta per i bianconeri'

Il giornalista sportivo Luca Momblano ha parlato ai microfoni di Juventibus di un nome che vedrebbe bene nell'organigramma della Juventus: "Credo che Darwin Nunez sarebbe un giocatore perfetto per il calcio italiano, molto di più di quanto lo sia per la Premier.

Stare a Liverpool non è facile visto che loro hanno un sistema molto specifico e quindi credo che questo sia un attaccante che la Juve può prendere se ha la fame giusta. Lo aggiungi al reparto insieme a Kolo Muani, lo rilanci dopo una stagione complessa in Premier Leaguea e sarebbe una occasione di mercato perfetta. Insomma sono convinto che Nunez sarebbe l'attaccante ideale per questa Juve"

Sulle indiscrezioni che vorrebbero Spalletti in orbita Juventus, Momblano ha detto: "Immagino che alla vigilia della presentazione ufficiale, Comolli è già conscio che non potrà dribblare l'argomento allenatore.

Detto questo, non ho la percezione che ci sia in questo momento una pista che porterebbe a Spalletti. Poi oggi con il mercato si può dire una cosa, domani tutt'altra e chiaramente va sottolineato come questo club stia attualmente preparando il mondiale per club, dopo si vedrà. Sottolineato tutto ciò, mi sento di dire che dalla Continassa non vogliono far passare messaggi di grandezza, e questo vuol dire proveranno a far seguito alle parole che verranno dette".

Infine su Victor Osimhen, altro nome accostato alla Juve in questi giorni, Momblano ha riferito: "Se sarà effettivo e definitivo il no all'Al Hilal, il messaggio che manda il nigeriano non è "voglio la Juve" bensì "voglio rimanere nel calcio europeo". Questo a prescindere dalle cifre che sono circolate che evidentemente sono cosi alte che sarebbero proibitive anche per i club del vecchio continente. Poi bisognerà capire se Osimhen si accontenterà di tornare magari al Galatasaray o mirerà a grandi squadre come il Barcellona".

Nunez, una stagione fatta da soli 7 gol

Darwin Nunez ha vissuto una stagione complicata al Liverpool, faticando a trovare continuità e incisività sotto porta. Nonostante le 47 presenze complessive con la maglia dei Reds, il centravanti uruguaiano ha messo a segno appena 7 gol, un bottino decisamente al di sotto delle aspettative per un bomber del suo calibro.

Le difficoltà nell’adattarsi pienamente al sistema di gioco di Slot, unite a una certa discontinuità nelle prestazioni, hanno inciso negativamente sul suo rendimento. Questo calo di efficacia ha inevitabilmente portato anche a una svalutazione del suo cartellino, che oggi si attesterebbe intorno ai 45 milioni di euro, ben lontano dalle cifre che il Liverpool aveva investito per portarlo via dal Benfica.