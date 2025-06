Nelle scorse ore il giornalista Nicolò Schira ha parlato sul proprio canale Youtube della notizia di mercato che vedrebbe l'Arsenal intenzionata a far recapitare un'offerta da almeno 50 milioni di euro alla Juventus per Kenan Yildiz, talentuoso esterno turco.

Juventus, Schira: 'All'Arsenal piace tantissimo Yildiz è ed disposta a mettere sul piatto 50/60 milioni di euro'

Il giornalista Nicolò Schira ha registrato un video sul proprio canale Youtube nel quale parla di una trattativa che vedrebbe coinvolta la Juventus e uno dei suoi calciatori più rappresentativi: "C'è un tema importante in casa Juve, quello di Kenan Yildiz.

Perché il turco piace tantissimo all'Arsenal, è un vecchio pallino dei Gunners che avevano già offerto 30 milioni un anno e mezzo fa, ma non bastarono. L'Arsenal è quindi pronta a mettere sul piatto 50, forse anche 60 milioni per provare a tentare ancora una volta la Juve per Yildiz, che però è considerato incedibile. O meglio, i bianconeri eventualmente si siederebbero a valutare offerte intorno ai 100 milioni.

Come a dire, o arriva una maxi offerta irrinunciabile, la classica proposta indecente, oppure Yildiz non si tocca. Perché la società piemontese vuole ripartire dal turco, uno capace di segnare nove gol e otto assist in stagione"

Schira ha proseguito: "Parliamo di un 2005, un giocatore di 20 anni compiuti lo scorso maggio e per questo Comolli è pronto a metterlo al centro del progetto.

Il dirigente francese vuole aprire un dialogo per il rinnovo, che era stato già iniziato da Cristiano Giuntoli che nel frattempo ha dato però l'addio ufficiale al club. Quindi la Juve adesso con Comolli deve riavviare i dialoghi con lo staff del turco: Yildiz guadagna 1 milione e mezzo più bonus per arrivare a 2 e la società piemontese vuol raddoppiare lo stipendio come minimo, arrivando a 3/4 milioni di euro più bonus. Insomma, un ingaggio importante per farne comunque un pilastro di questa Juve e tutto sommato a quelle cifre, per il valore del giocatore, secondo me è un'operazione da fare subito".

Schira ha concluso dicendo: "Se si pensa che Yamal, che è un fenomeno, guadagnerà fino a 18 milioni l'anno si capisce perché la Juventus intende accelerare per il rinnovo di Yildiz.

Questo servirà anche a scongiurare il pressing dell'Arsenal, che però avrà un jolly o un asso nella manica da giocarsi, visto che a Londra è in arrivo come capo degli scout Matteo Tognozzi, ex dirigente della Juve che portò proprio Yildiz a Torino. Quindi attenzione, perché l'Arsenal su Yildiz farà sul serio".

Juve, i tifosi rispondono a Schira: 'Se vogliono tenere Yildiz dovranno dargli molto più di 3 milioni'

Le parole di Schira hanno acceso la discussione sul web: "Secondo me la Juve se vuole tenere Yildiz e valutarlo 100 milioni dovrà dagli almeno 8 milioni di stipendio. Con 2/3 milioni il procuratore si mette a ridere" scrive un utente su Youtube. Un altro invece aggiunge: "Su Yildiz bisogna smettere di parlare, perché la Juve riparte da lui e Thuram".