La Juventus ha scelto Jonathan David come rinforzo principale per l’attacco. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club bianconero ha già raggiunto un’intesa di massima con l’attaccante canadese per quanto riguarda l’ingaggio, che sarà di circa 6 milioni di euro a stagione più bonus legati a obiettivi personali e di squadra. Resta ora da definire l’accordo sul bonus alla firma: la richiesta iniziale del giocatore e del suo entourage si aggira sui 15 milioni, ma la Juve sta cercando di abbassare la cifra per contenere i costi complessivi dell’operazione.

Comolli in America

Il mercato bianconero, in questi giorni, parla americano. Damien Comolli, direttore generale della Juventus, si trova a Orlando insieme al resto della dirigenza bianconera in attesa dell’ottavo di finale del Mondiale per club, che vedrà i bianconeri sfidare il Real Madrid in un match dal fascino immenso e dal peso specifico altissimo per le ambizioni internazionali della Vecchia Signora.

Nel frattempo, Jonathan David è a Minneapolis con la Nazionale canadese, impegnato nella preparazione della finale di Gold Cup.

L’obiettivo della Juventus è chiudere l’accordo con David, in modo da consegnare quanto prima a Igor Tudor un nuovo attaccante per l’inizio della prossima stagione. David è una grossa opportunità di mercato per il club bianconero che con il suo eventuale arrivo rinforzerebbe l’attacco con un giocatore giovane e dotato di grandi qualità.

Contro il Real Madrid si rivedrà Kolo Muani

Il tecnico croato, intanto, pensa solo al campo e alla difficile sfida contro il Real Madrid, valevole per gli ottavi di finale del Mondiale per club. Per questa partita, Igor Tudor ha deciso di puntare su Randal Kolo Muani come centravanti titolare, dopo la prestazione deludente di Dusan Vlahovic contro il Manchester City. È vero che il serbo ha segnato nella sfida contro gli inglesi, ma ha anche sprecato diverse occasioni nitide, alimentando i dubbi sulla sua capacità di guidare l’attacco bianconero con continuità. Non è un mistero che Vlahovic non sia più al centro del progetto tecnico della Juventus, e proprio per questo la società ha deciso di affondare il colpo su Jonathan David, considerato il profilo ideale per dare nuova linfa al reparto offensivo.

Contro il Real Madrid, Tudor dovrà fare a meno anche di Nicolò Savona: il giovane difensore bianconero ha subito una lesione capsulo-legamentosa alla caviglia e resterà fermo per più di un mese, complicando ulteriormente le scelte del tecnico per il centrocampo in un match così importante.