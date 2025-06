Nella notte del 19 giugno, la Juventus tornerà in campo per un appuntamento storico: l’esordio al Mondiale per Club. Avversario della prima gara sarà l’Al Ain, squadra campione d’Asia, che cercherà di sorprendere i bianconeri. Igor Tudor, però, arriva alla sfida con più di un dubbio legato alla condizione fisica di alcuni giocatori chiave. Il nodo principale riguarda Manuel Locatelli: il capitano della Juventus è tornato ad allenarsi in gruppo dopo alcuni problemi fisici, ma non è ancora al 100% e resta in ballottaggio con Weston McKennie per una maglia da titolare a centrocampo.

Il dubbio legato a Locatelli verrà sciolto solo nelle prossime ore e dipenderà anche molto da quello che sarà il parere del giocatore. Perciò se il Capitano della Juventus se la sentirà non è escluso che possa essere titolare.

Le scelte di Tudor

In difesa, invece, il tecnico bianconero deve fare i conti anche con il recupero non completo di Federico Gatti.

Il centrale non è ancora al meglio, e per questo Daniele Rugani è in pole per affiancare Pierre Kalulu e Lloyd Kelly nel trio difensivo. Sulla fascia sinistra c’è una buona notizia per Tudor: Cambiaso ha recuperato e dovrebbe partire dal primo minuto. A centrocampo, accanto ad uno tra McKennie e Locatelli, è pronto anche Thuram, che ha lavorato duramente nelle ultime settimane e si candida per una maglia da titolare.

In attacco, attenzione alla sorpresa Kolo Muani. Vlahovic è stato impegnato con la Nazionale e ha avuto pochi giorni per lavorare con il gruppo: per questo, il centravanti francese, arrivato alla Juventus a gennaio, sembra favorito per partire dall’inizio. Dietro di lui agiranno Francisco Conceição e Kenan Yildiz, pronti ad accendere la manovra offensiva con qualità e imprevedibilità.

Probabile formazione Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Rugani, Kelly; Nico Gonzalez, McKennie, Thuram, Cambiaso; Conceição, Yildiz; Kolo Muani. All.: Igor Tudor

Il programma della Juventus

Dopo la sfida contro l'Al Ain, la Juventus lascerà Washington per fare ritorno a Greenbrier, in West Virginia. Lì la squadra proseguirà la preparazione in vista del secondo match del girone, in programma il 22 giugno contro il Wydad Casablanca.

Il 20 e 21 giugno i bianconeri si alleneranno nel centro sportivo di Greenbrier, considerato tra i più moderni e isolati del Paese: niente distrazioni, solo lavoro e concentrazione sul Mondiale.

Nel pomeriggio del 21 giugno la Juventus volerà a Philadelphia, dove si giocherà il secondo match. Dopo la sfida contro il Wydad, la squadra farà ritorno nuovamente a Greenbrier per poi spostarsi il 25 giugno a Orlando, sede della partita decisiva contro il Manchester City, in programma il 26. Proprio quella sfida contro i campioni d’Europa in carica potrebbe determinare il futuro della Juventus nella competizione.

Il Mondiale per Club rappresenta un’occasione unica per la squadra di Tudor: un banco di prova internazionale per testare ambizioni, crescita e qualità. Ma prima di tutto, ci sarà da superare l’ostacolo Al Ain.