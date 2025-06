L’esterno svizzero è stato uno dei protagonisti della stagione del Bologna e ora entra con forza nei piani della Juventus. Tudor lo ha inserito tra le priorità per il prossimo mercato: il punto sulla trattativa. La Juventus sta valutando seriamente l’acquisto di Dan Ndoye per rinforzare le fasce in vista della prossima stagione.

L’esterno del Bologna ha convinto Tudor per la sua capacità di interpretare con efficacia il doppio ruolo di ala e quinto di centrocampo, risultando compatibile con i principi di gioco del tecnico croato. Resta da superare l’ostacolo rappresentato dalla concorrenza e dalla valutazione del Bologna, che non intende svendere uno dei suoi migliori elementi.

La Juventus accelera per Ndoye

Il calciomercato della Juventus comincia a prendere forma e, tra i profili valutati come possibili rinforzi, spicca il nome di Dan Ndoye.

Il giocatore del Bologna, autore di una stagione di alto livello sotto la guida di Vincenzo Italiano, è diventato una delle rivelazioni di questo campionato.

Il tecnico dei bianconeri Igor Tudor avrebbe indicato il suo nome alla dirigenza come uno dei rinforzi più interessanti per le fasce esterne.

Ndoye ha impressionato per intensità, capacità di saltare l’uomo e grande continuità di rendimento, anche in fase di contenimento difensivo: doti che lo rendono un profilo ideale per le idee tattiche del nuovo allenatore juventino.

L’interesse per il calciatore, però, è destinato ad accendere un'asta: il Bologna è ben consapevole di avere in casa un talento maturo e pronto per il salto in una big e non è da escludere che altri club, anche esteri, possano entrare in gioco.

Non sarà, dunque, una trattativa semplice, ma la Juventus sembra intenzionata a muoversi con decisione e rapidità per anticipare la concorrenza.

Il ruolo ideale nella Juventus di Tudor

Ndoye rappresenta quell'innesto ideale nel calcio aggressivo e fisico voluto da Igor Tudor. L’ex tecnico della Lazio utilizza il modulo con la difesa a tre, con esterni a tutta fascia pronti a coprire grandi porzioni di campo.

In questo contesto tattico, Ndoye potrebbe essere impiegato sia come quinto di centrocampo a destra che come esterno offensivo in un 3-4-2-1.

Le sue qualità atletiche e le sue capacità di recupero lo rendono un elemento prezioso per sostenere le due fasi di gioco: da un lato contribuirebbe al pressing e al recupero alto della palla, dall’altro offrirebbe profondità e allungo nelle ripartenze.

La Juventus ha spesso sofferto l’assenza di esterni capaci di fare davvero la differenza in entrambe le fasi e, proprio per questo motivo, Tudor spinge per avere a disposizione un profilo come quello di Ndoye.

Inoltre, la sua duttilità tattica permetterebbe alla squadra di variare facilmente modulo durante la partita senza bisogno di cambiare interpreti, una qualità molto apprezzata dagli allenatori moderni.