La Juventus sembra essersi decisa a proseguire con Igor Tudor anche nella prossima stagione, puntando su una continuità tecnica che possa consolidare quanto di buono visto nella fase finale dello scorso campionato. Il tecnico croato, però, come rivelato da Calciomercato.it, avrebbe già dettato le prime linee guida per il mercato estivo. In cima alla lista dei desideri ci sono due nomi importanti: Theo Hernandez, terzino sinistro del Milan, e Federico Chiesa, il cui ritorno in bianconero sta diventando un'opportunità concreta. Entrambi rappresentano profili di alto livello che potrebbero garantire qualità e spinta sulle fasce, fondamentali per il gioco dinamico di Tudor.

Le alternative in difesa

Per Theo Hernandez, però, l’operazione si presenta complessa. Il Milan non intende privarsi facilmente del suo esterno francese e le richieste economiche potrebbero essere fuori portata per la Juventus, che deve comunque tenere sotto controllo il bilancio. Ecco perché la dirigenza bianconera starebbe seguendo con attenzione anche Miguel Gutierrez del Girona.

Il terzino spagnolo ha disputato una stagione di alto livello in Liga e rappresenta una soluzione più abbordabile, anche se sul classe 2001 ci sarebbe il forte interesse del Napoli.

Per rinforzare il reparto arretrato, Tudor ha chiesto un nuovo centrale di difesa. Il primo nome resta quello di Ronald Araujo del Barcellona. L’uruguaiano era stato vicino alla Juventus già a gennaio, prima di rinnovare con i catalani.

Tuttavia, con la situazione finanziaria complicata del club blaugrana, una cessione in estate non è da escludere. In alternativa, si seguono due giovani talenti del panorama italiano: Diego Coppola del Verona, già abituato alla Serie A, e Giovanni Leoni del Parma, uno dei difensori più interessanti del calcio italiano.

Sul fronte offensivo, spunta l'ipotesi di un ritorno a Torino di Federico Chiesa. Il classe ’97, nonostante qualche difficoltà nelle ultime stagioni, conserva grande stima nell’ambiente bianconero. Tudor lo considera un elemento chiave per il suo progetto tecnico e vorrebbe rilanciarlo in un contesto tattico che ne esalti le doti.

Le mosse in attacco della Juventus

In parallelo, è tornato di moda il nome di Jadon Sancho: il fantasista inglese potrebbe lasciare il Manchester United e rappresenterebbe un’opportunità di mercato intrigante, qualora si aprisse alla formula del prestito.

In attacco, resta da definire il futuro di Dusan Vlahovic. Il contratto del centravanti serbo scade nel 2026, ma il rinnovo sembra lontano, e la Juventus potrebbe decidere di cederlo già in estate per evitare di perderlo a condizioni meno favorevoli. Intanto, il club vorrebbe prolungare di un anno il prestito di Randal Kolo Muani, che ha convinto Tudor nei primi mesi a Torino. In caso di addio di Vlahovic, i nomi sul tavolo sono tre: Jonathan David, in scadenza con il Lille e possibile colpo a parametro zero, Viktor Gyokeres dello Sporting, protagonista in Portogallo, e Mateo Retegui, che ha fatto molto bene con l'Atalanta. La Juventus è pronta a muoversi: Tudor aspetta rinforzi per costruire una squadra competitiva fin da subito.