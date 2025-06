La Juventus sta facendo diverse valutazioni in merito alla panchina e tra i nomi accostati ai bianconeri ci sarebbe anche quello di Simone Inzaghi. Dopo una stagione deludente per l’Inter, senza trofei conquistati e con qualche malumore interno dovuto in particolare al nefasto esito della finale di Champions League, il tecnico piacentino potrebbe valutare nuove soluzioni per il suo futuro. Una possibilità che non lascia indifferente la dirigenza juventina, alla ricerca della figura giusta per aprire un nuovo ciclo.

Della possibilità di vedere Simone Inzaghi sulla panchina della Juventus ha parlato anche Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, intervenuto tramite il proprio profilo Instagram.

Le sue parole sono state particolarmente chiare e significative: "Un’altra italiana (Juve) è una soluzione praticabile ma imbarazzante", ha scritto il giornalista, sottolineando come un eventuale passaggio da una rivale storica all’altra rappresenterebbe un caso delicato dal punto di vista dell’opinione pubblica e del tifo.

Le parole di Zazzaroni

Inzaghi, oggi 3 giugno, avrà un confronto con l’Inter per fare il punto sulla situazione e parlare del suo futuro. Anche in questo senso si è espresso Zazzaroni: "Non so cosa deciderà oggi Simone: l’amico gli suggerisce di cambiare aria. Questo è un calcio di profitto che non considera il percorso". Un messaggio che lascia intendere come, secondo il giornalista, ci siano spinte esterne e valutazioni economiche che potrebbero orientare la scelta del tecnico più dell’attaccamento alla maglia o al progetto.

Oltre alla Juventus, infatti, su Inzaghi ci sarebbe anche l’interesse concreto del mondo arabo. In particolare, l’Al Hilal starebbe preparando un’offerta milionaria per portare il tecnico in Arabia Saudita. Anche questa eventualità è stata commentata da Zazzaroni, che ha scritto: "L’Al-Hilal mette sul tavolo 50 milioni. È la scelta più semplice: l’Arabia incrementa notevolmente la ricchezza e non macchia". Una proposta che farebbe gola a molti e che potrebbe spingere Inzaghi lontano dall’Europa.

Si cerca un nuovo ds

Nel frattempo, in attesa di sviluppi sulla guida tecnica per la prossima stagione, la Juventus guarda anche agli impegni estivi. Durante il Mondiale per Club, in programma negli Stati Uniti, sarà Igor Tudor a guidare la squadra.

Il tecnico croato è stato confermato per questa fase e nelle prossime ore incontrerà il nuovo direttore generale Damien Comolli, appena arrivato in bianconero.

Il dirigente francese avrà il compito non solo di affrontare la questione allenatore, ma anche di completare il quadro dirigenziale. Al momento, infatti, la Juventus è ancora senza un direttore sportivo. I nomi al vaglio restano quelli di Frederic Massara, Hasan Salihamidzic e Diego Lopez. Tutti profili con esperienza internazionale, che potrebbero garantire solidità al progetto.