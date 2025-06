Tra i calciatori più richiesti della Juventus sul fronte calciomercato c'è Federico Gatti. Il difensore italiano è corteggiato da diversi top club italiani, tra cui il Napoli di Antonio Conte. Il talento classe 98' piace anche al Milan che avrebbe mostrato un forte interesse nei suoi confronti.

Juve-Milan, che asse: da Vlahovic a Gatti

Dopo Napoli ed Aston Villa, anche i rossoneri avrebbero sondato il terreno per Federico Gatti, reduce da una buona stagione con la Juventus. Il club rossonero avrebbe individuato nel difensore bianconero l'erede perfetto di Tomori, che durante la sessione estiva di calciomercato potrebbe lasciare Milano per sposare un nuovo progetto.

Il Milan avrebbe la liquidità necessaria per accontentare la Juventus, che valuta il proprio centrale di difesa circa 30/35 milioni di euro. Una cifra considerevole, del resto però la Juventus non vorrebbe cedere Gatti, per questo prenderà in considerazione solo offerte importanti, per poi eventualmente reinvestire il denaro e completare il pacchetto arretrato con l'acquisto di alcuni profili seguiti come: Leoni e Balerdi.

Gatti però non è il solo giocatore della Juventus in orbita Milan. Il club meneghino avrebbe iniziato a sondare il terreno anche per Dusan Vlahovic, seppur consapevole che per l'attaccante serbo la vecchia signora chiede almeno 40 milioni di euro.

I bianconeri non mollano Victor Osimhen, l'alternativa è Ekitike

La cessione di Vlahovic è strettamente collegata alle mosse in entrata della Juventus.

La vecchia signora è alla ricerca di un bomber con elevate doti realizzative, così da poter fare il salto di qualità. L'obiettivo primario dei bianconeri resta Victor Osimhen. Il centravanti nigeriano, monitorato da vicino anche dal Chelsea è valutato dal Napoli circa 75 milioni di euro.

La Juventus è consapevole che portare Osimhen a Torino non sarà impresa facile, pertanto avrebbe iniziato a valutare con interesse anche alcune alternative. Tra queste c'è anche Hugo Ekitike, talentuoso attaccante francese, reduce da un'ottima stagione in Germania con la maglia dell'Eintracht di Francoforte. Il talento classe 2003 può essere impiegato sia come prima punta che come seconda punta. All'occorrenza Ekitike può essere schierato anche come esterno offensivo.

Il club transalpino lo valuta attorno ai 60 milioni di euro, cifra inferiore rispetto a quella che il club partenopeo chiede per Osimhen. Su Ekitike c'è anche il Manchester United che dopo aver acquistato Cunha dal Wolverhampton, vorrebbe completare il reparto offensivo a disposizione di Amorim con il promettente attaccante francese.