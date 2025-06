Davide Frattesi è uno dei calciatori più chiacchierati di questo inizio di calciomercato.

Il mancato utilizzo nella finale di Champions League avrebbe contribuito ad inasprire un rapporto col club che già nei mesi scorsi si era fatto parecchio complesso, con la conseguenza che l'ex Sassuolo potrebbe davvero andare a cercare fortuna altrove.

Sulla mezzala ci sarebbero Juventus, Roma e Napoli.

Possibile offerta della Juventus per Frattesi, l'Inter chiede 40 milioni

Quella appena conclusa è stata un'annata con poche luci e molte ombre per l'ex Sassuolo, che in totale ha collezionato 28 presenze in campionato e 13 in Champions League, con reti comunque molto importanti (7 in totale) come quella nella semifinale contro il Barcellona.

Frattesi non è mai riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista con Inzaghi e per questo starebbe meditando di lasciare Milano per giocare con maggiore continuità. L'Inter non fa sconti sulla valutazione e chiede una cifra attorno ai 40 milioni di euro: la Juventus sta valutando con grande attenzione la situazione ma deve fare i conti con l'interesse di altri club, come la Roma, che già a gennaio aveva fatto un tentativo, e il Napoli, che è in cerca dell'erede di Anguissa.

Guardando al fronte Juventus, la possibile offerta per Frattesi passa da alcune cessioni a centrocampo, una su tutte quella di Douglas Luiz, che piace molto in Premier League.

Frattesi rappresenterebbe un buon colpo per i bianconeri, trattandosi di un calciatore in grado di dare dinamicità, forza fisica ed inserimenti al centrocampo della Vecchia Signora, caratteristiche che sono mancate in questa stagione.

Possibile interesse per Goncalo Ramos

Un altro snodo cruciale per il calciomercato della Juventus sarà rappresentato dal fronte offensivo: la permanenza di Kolo Muani non è scontata, quella di Dusan Vlahovic invece è da escludere a priori.

La dirigenza bianconera sta lavorando su più profili e stando alle ultime notizie di mercato avrebbe anche fatto un sondaggio per Goncalo Ramos, attaccante portoghese fresco vincitore della Champions League con la maglia del Psg. Il classe 2001 non è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante nelle rotazioni di Luis Enrique e per questo vorrebbe ritornare protagonista in un'altra realtà europea.

La trattativa appare complessa per la valutazione del calciatore che si aggira attorno ai 50-60 milioni di euro, la Juve punterebbe in realtà ad un prestito.

I bianconeri valutano anche altri attaccanti come Mateo Retegui dell'Atalanta, Lorenzo Lucca dell'Udinese e Jonathan David del Lille.