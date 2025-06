Nelle scorse ore il centrocampista del Marsiglia Adrien Rabiot ha parlato alla Gazzetta dello Sport, tornando sulle motivazioni per le quali lasciò la Juventus al termine della scorsa stagione. Il francese ha affermato che il ds Cristiano Giuntoli non avrebbe fatto il necessario per convincerlo a restare in bianconero.

Il centrocampista del Marsiglia Adrien Rabiot ha concesso un'intervista in esclusiva alla Gazzetta dello Sport nella quale è tornato a parlare delle ragioni per le quali lasciò la Juventus nella scorsa estate: "Giuntoli non ha fatto il necessario per convincermi.

E non ho avuto la sensazione che volesse costruire qualcosa di importante. Vista la loro stagione caotica, forse ho avuto ragione. Già da qualche anno non erano stati fatti acquisti all’altezza della Juve e questo mi frustrava perché avevo l’impressione che in campo fossimo in pochi a fare il necessario".

Restando in tema Juventus, Rabiot ha poi parlato del nuovo corso intrapreso dalla società bianconera: pur precisando di non conoscere nel dettaglio le dinamiche interne al club, il francese ha evidenziato come nel calcio il tempo sia spesso un lusso, e ancor di più in una realtà esigente come quella juventina, dove il risultato rappresenta un imperativo costante. Tuttavia, ha ritenuto difficile da comprendere la decisione di esonerare un tecnico preparato come Motta dopo un breve periodo, soprattutto considerando che la stagione era stata presentata come un “anno zero”.

Rabiot ha inoltre ricordato con affetto il proprio percorso a Torino, definendolo un passaggio determinante per la sua crescita sotto il profilo mentale e professionale. Ha dichiarato di aver ricevuto grande stima sia dalla società che dai tifosi, e per questo il distacco dal club non è stato semplice, soprattutto in virtù del ruolo centrale che aveva acquisito. Indossare la fascia di capitano della Juventus, ha sottolineato, è stato per lui motivo di grande orgoglio e una responsabilità di peso.

Rabiot, una stagione da protagonista con la maglia del Marsiglia

Nella stagione 2024/25, Adrien Rabiot ha vissuto una rinascita professionale con l'Olympique Marsiglia, diventando una figura centrale nel progetto tecnico di Roberto De Zerbi.

Dopo un avvio sottotono, il centrocampista francese ha rapidamente trovato la sua dimensione, collezionando 31 presenze, fra Ligue 1 e Coupe de France impreziosite da 10 reti e 6 assist regalati ai propri compagni.