Secondo quanto riferito da Gianni Balzarini su Youtube, la Juventus avrebbe dato l'incarico all'agente sportivo Alessandro Moggi di trovare un club in Arabia Saudita che possa acquisire a titolo definitivo Nico Gonzalez, esterno offensivo che non avrebbe convinto nell'ultimo anno alla Continassa.

Balzarini: 'Il club bianconero ha dato mandato ufficiale ad Alessandro Moggi per piazzare in Arabia Nico Gonzalez'

Il giornalista Gianni Balzarini ha registrato un video sul proprio canale Youtube e parlando del capitolo cessioni in casa Juve ha detto: "Nico Gonzalez è uno dei casi più spinoso in questo momento ed è per questo che Alessandro Moggi, che ha appena piazzato Mateo Retegui all'Al Qadsiah per 67 milioni di euro, ha avuto mandato ufficiale dalla Juve di trovare una squadra dell'Arabia Saudita per l'argentino.

Nico Gonzalez era già stato avvicinato all'Al-Hilal un anno fa ma il sudamericano aveva fatto prevalere l'idea di rimanere a giocare in Europa e soprattutto l'idea di giocare nella Juventus e non se n'era fatto nulla. Adesso il club bianconero vorrebbe privarsene, perché come ho detto tante volte, non ha soddisfatto dal punto di vista delle prestazioni".

Balzarini ha proseguito: "Valore 30 milioni, perché comunque la quota si è abbassata rispetto a quanto l'aveva pagato la Juventus, che l'ha riscattato per 33 e quindi si confida nel fatto che una squadra dell'Arabia Saudita, non si sa quale, trovi le risorse per poter per pagare il cartellino del giocatore. Questa sarebbe un'operazione importantissima perché andrebbe a liberare, ovviamente, del denaro, farebbe entrare in Italia la Juve una cifra abbastanza consistente che andrebbe ad aggiungersi ai 15 che la Juve dovrebbe ricavare dal Marsiglia per Timothy Weah, anche se il Marsiglia ha proposto un prestito con diritto di riscatto e la Juve mi sta dicendo di no".

Sempre in tema cessioni, Balzarini ha detto: "Lo Sporting Lisbona si è fatto sotto per Alberto Costa. La Juve l'ha riscattato sui 13 milioni e ci sarebbe un'offerta da 20 milioni in ballo. Qui la vecchia signora potrebbe realizzare una plusvalenza importante perché è maturata nel giro di pochi mesi. Fatto sta che c'è un po' di resistenza a fare questa trattativa, perché Alberto Costa sta convincendo tecnicamente e tatticamente Tudor. Quindi sarebbe come privarsi di uno di quei giocatori azzeccati da Giuntoli tra mercato della scorsa estate e mercato di riparazione di gennaio".

Juve, i tifosi rispondono a Balzarini: 'La rinascita di questa società parte dal potenziamento dell'organico di Tudor'

Le parole di Balzarini hanno acceso la discussione sul web: "La rinascita di questa società nasce innanzitutto dal potenziamento dell’organigramma e dello staff di Tudor, ancor prima del mercato dei giocatori" scrive un tifoso sul Youtube.

Un altro poi su Alberto Costa aggiunge: "Sarebbe un altro grave errore venderlo. Si vede chiaramente che questo ragazzo ha un potenziale enorme e può diventare importante per noi".