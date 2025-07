La Juventus è alla ricerca di un esterno destro capace di coprire tutta la fascia, utile sia in fase offensiva che difensiva. In quest’ottica, secondo quanto riportato dalla testata turca Fotospor, il nome di Przemyslaw Frankowski è finito nel mirino bianconero. Il laterale polacco, classe 1995, è stato appena riscattato dal Galatasaray per 7 milioni di euro dopo l’esperienza al Lens, ma non rientra nei piani del club turco e potrebbe essere ceduto.

L’interesse della Juventus nasce in particolare per volontà di Comolli, che conosce bene il giocatore grazie alla sua lunga esperienza nel calcio francese.

Considerato un profilo affidabile e già rodato, Frankowski potrebbe partire a un prezzo inferiore rispetto alla cifra spesa di recente dal Galatasaray.

Le caratteristiche di Frankowski

Przemyslaw Frankowski è un esterno destro duttile e affidabile, capace di giocare sia come terzino che come esterno a tutta fascia in un centrocampo a cinque. Dotato di grande velocità e resistenza, è particolarmente efficace nelle sovrapposizioni e nei cross, ma sa anche dare equilibrio in fase difensiva grazie alla sua disciplina tattica. Nato nel 1995, ha maturato esperienza internazionale tra Polonia, Francia e Turchia, dimostrando continuità e adattabilità in diversi contesti di gioco.

La carriera dell'esterno polacco

Przemyslaw Frankowski, classe 1995, ha iniziato la sua carriera in Polonia con il Jagiellonia Białystok, dove si è messo in luce per le sue qualità atletiche e la versatilità lungo la fascia destra. Nel 2019 si è trasferito negli Stati Uniti per giocare in MLS con i Chicago Fire, accumulando esperienza internazionale. Successivamente, nel 2021, è approdato in Francia al Lens, dove ha confermato il suo valore in Ligue 1 grazie a prestazioni solide e continue. Nell’estate 2024 è stato riscattato dal Galatasaray per 7 milioni di euro, ma il club turco non lo considera centrale nel progetto tecnico, rendendolo potenzialmente disponibile sul mercato.

Il punto sul mercato della Juventus

La Juventus è attiva sul mercato con diversi movimenti in entrata e in uscita. Tra gli acquisti spicca Jonathan David, attaccante proveniente dal Lille, che rappresenta un innesto importante per il reparto offensivo. Sono rientrati anche diversi giocatori dai rispettivi prestiti, tra cui Rugani (Ajax), Kostic (Fenerbahce), Facundo Gonzalez (Feyenoord), Kelly (Newcastle) e Arthur (Girona), aumentando così le opzioni a disposizione per il nuovo progetto tecnico. In uscita, l’unica operazione registrata finora è la cessione a titolo definitivo di Renato Veiga al Chelsea. Questi movimenti segnano un’estate di transizione e valutazioni, con la società bianconera impegnata a costruire una rosa competitiva in vista della nuova stagione.