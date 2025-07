Nelle scorse ore il giornalista Giovanni Capuano ha dedicato un messaggio sul proprio account X alla Juventus e al peso degli investimenti fatti nel club bianconero dall'ad di Exor John Elkann. Capuano ha quindi sottolineato come nonostante il dirigente abbia messo sul piatto quasi un miliardo di euro per la vecchia signora, ci sia ancora qualcuno che lo indichi fra i maggiori responsabili di un periodo complicato per la compagine piemontese.

Juventus, Capuano: 'Elkann ha messo nel club quasi un miliardo e c'é ancora chi dice che è il male della società'

Il giornalista Giovanni Capuano ha scritto un messaggio sul proprio account X nel quale analizza il peso degli investimenti fatti da John Elkann nella Juventus, puntando il dito su chi ancora ne critica l'operato: "Dal 2011 Exor (Elkann) ha messo nella Juventus 676 milioni di euro su ricapitalizzazioni per quasi un miliardo complessivo. E c’è chi tra i tifosi si ostina a dire che il male della Juve sia la proprietà".

Restando in tema Juventus ma spostandosi sull'argomento del mercato, Capuano ha poi aggiunto: "Il club bianconero fa passi avanti per Sancho anche se non c’è accordo con il Manchester United che non gradisce l’inserimento di contropartite tecniche nell’offerta bianconera".

Nel caso specifico, è giusto sottolineare come alla Juventus starebbero lavorando parallelamente per convincere il Porto a scendere dalla richiesta di 30 milioni di euro fatta per Francisco Conceicao. Il club lusitano però, non sembrerebbe essere intenzionato ad acconsentire alle richieste dei bianconeri che per questo motivo starebbero battendo altre piste come quella di Sancho.

Juventus, i tifosi rispondono a Capuano: 'Nel calcio è facile spendere tanti soldi e gestirli altrettanto male'

Le parole di Capuano, specie quelle dedicate a John Elkann, hanno acceso la discussione fra i suoi followers: "Nel calcio è molto facile spendere molti soldi e gestire male. I soldi non bastano bisogna saperli spendere bene.

Potrei fare una lunghissima lista degli sprechi" scrive un utente su X. Un altro poi aggiunge: "Giovanni è la proprietà ad avere le sue colpe da quando sbaglia ad affidare compiti dirigenziali o quando non difendere la stessa società. Agnelli da dirigente non ha sbagliato nulla, ha solo aumentato il valore del brand, squadra e trofei. La storia plusvalenze sappiamo". Infine un utente sottolinea: "Capuano ha centrato perfettamente la questione. La Juve ha circa 14 milioni di tifosi? Beh secondo me quelli veri sono un terzo. Io ai tempi di Sacchi subivo e mi stavo zitto ma amavo lo stesso la mia squadra fatta di Barros, Alessio, Gaia, Aleinikov ecc".