La Juventus continua a lavorare per riportare Francisco Conceicao a Torino. L'esterno d'attacco portoghese è uno degli obiettivi di Comolli, ma al momento manca l'intesa con il Porto. Il club lusitano, stando a quanto si legge su SkySport, avrebbe rifiutato una prima offerta del club bianconero. Nel frattempo la Vecchia Signora ha iniziato a sondare anche altri due profili di grande qualità: Jadon Sancho del Manchester United e Karim Adeyemi del Borussia Dortmund.

Juve, troppo bassa l'offerta per Conceicao

Nelle scorse ore la Juventus, stando a quanto riportato da SkySport, avrebbe inviato un'offerta formale da 22 milioni di euro al Porto, per acquistare Francisco Conceicao a titolo definitivo.

Il club lusitano avrebbe rifiutato la proposta alzando il tiro, anche in virtù della clausola rescissoria: oggi di 30 milioni, ma che aumenterà a 45 il 16 luglio prossimo.

Un piccolo stop in un affare che rimane comunque in piedi, le due società si parlano ormai da settimane. I bianconeri che hanno già versato 10 milioni per il prestito annuale della passata stagione, si aspettavamo un'apertura da parte del club portoghese.

Così non è stato perché il Porto non ha per ora abbassato le pretese. Nessuna chiusura però al trasferimento visto che il giocatore non rientra nei piani della squadra portoghese che infatti per ora non lo ha convocato per il ritiro. Così da Torino potrebbe presto partire una nuova offerta utile per soddisfare le richieste del Porto, che potrebbe lasciar partire Conceicao destinazione Torino per 25 milioni di euro.

A Torino si resta in attesa di capire se presto si arriverà ad una fumata bianca.

La Juve monitora con interesse anche Sancho e Adeyemi

Francisco Conceicao resta una prima scelta per Comolli, che vorrebbe riportarlo presto alla corte di Igor Tudor, questa volta però in pianta stabile. La Juventus in vista della prossima stagione potrà contare anche sul talento di Kenan Yildiz, ma ovviamente non basta per affrontare tre competizioni. Pertanto la Vecchia Signora, stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato, si sarebbe rituffata su Sancho. Il Manchester United non fa muro e con 25 milioni lascerebbe partire l'attaccante l'inglese.

Prende corpo nel frattempo anche l'dea Adeyemi. Il tedesco avrebbe aperto la porta al trasferimento che però sarebbe più oneroso rispetto a quelli di Conceicao e Sancho.

Il Borussia Dortmund vorrebbe una cifra tra i 40 e i 50 milioni, che Comolli dovrebbe reperire dalle cessioni prima di poter partire all'attacco. In ogni caso la Juventus continua a lavorare con attenzione sia sulle operazioni in entrata che su quelle in uscita, così da rendere la rosa di Tudor ancor più competitiva.