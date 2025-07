Il Genoa ha ufficialmente dato il via alla stagione 2025-2026 con il ritiro a Pegli che è partito lunedì 7 luglio, in attesa di trasferirsi in Val di Fassa dal 15 al 27 luglio. Ovviamente, la rosa con cui sta lavorando il tecnico Patrick Vieira non è attualmente al completo, essendo in pieno calciomercato e con entrate e uscite ancora tutte da definire. A tal proposito, sembra che Morten Frendrup abbia avuto un colloquio telefonico con il connazionale Casper Tengstedt per convincerlo della bontà della scelta del Genoa.

Sempre in merito al mercato in entrata, si starebbe complicando la strada che porta al terzino sinistro del Real Madrid, Rafa Obrador, individuato dal Genoa come erede di Ahanor, trasferitosi all'Atalanta.

In uscita, invece, Bani starebbe riflettendo sul da farsi: accettare un nuovo contratto con il Grifone fino al 2027, oppure tentare una nuova esperienza in un'altra squadra.

Intanto, per la società genovese giungono segnali incoraggianti dalla campagna abbonamenti per il 2025-2026 che ha già raggiunto i 15.000 rinnovi delle tessere. E le intenzioni del club sembrano piuttosto chiare: nei contratti di Vieira e Grønbæk non sono state aggiunte clausole legate all'obiettivo della salvezza, ma al raggiungimento di un posto in Europa. Insomma, sembra che il presidente Șucu voglia puntare a un salto di qualità nei traguardi che il Genoa intende raggiungere a partire dal prossimo campionato di Serie A.

Frendrup chiama Tengstedt, qualche difficoltà per Obrador

Il Secolo XIX ha riportato che ci sarebbe stata una telefonata fra i danesi Frendrup e Tengstedt. Il primo, al Genoa dal gennaio del 2022, avrebbe contattato il collega per convincerlo della bontà di un'eventuale scelta genoana da parte sua. Tengstedt sembra essere uno dei giocatori indicati da Vieira per migliorare l'attacco del Grifone, e per questo motivo il club ligure starebbe portando avanti una trattativa con il Benfica sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

Il Benfica, però, starebbe prendendo un po' di tempo perché pare che abbia ricevuto altre offerte per Tengstedt. Probabilmente, per invogliare l'attaccante danese a fare pressioni sulla società affinché accetti la proposta del Genoa, Frendrup avrebbe contattato telefonicamente il connazionale e collega.

Ci sarebbe anche qualche difficoltà dell'ultima ora per Obrador. Il Genoa, avendo notato le caratteristiche tecniche del terzino sinistro 21enne, si sarebbe mosso in anticipo per prelevarlo dal Real Madrid. Tuttavia, quando sembrava che ormai le parti fossero ai dettagli, pare che l'interesse del Genoa abbia stuzzicato altre squadre (soprattutto spagnole) che ora starebbero provando a superare i rossoblù.

In ogni caso, il Genoa si sarebbe già premunito con un piano B qualora dovesse saltare la trattativa per Obrador. Al momento non filtrano nomi, ma pare che sia stato allertato Mário Rui, esterno mancino ex Napoli, attualmente svincolato. Il portoghese, però, sarebbe molto vicino al Cagliari.

Genoa: il nodo Bani

Mattia Bani non ha ancora sciolto la riserva circa il suo futuro. Il suo contratto con il Genoa è in scadenza il 30 giugno 2026. La società di Șucu gli avrebbe proposto un nuovo contratto con prolungamento della scadenza al giugno del 2027. Il difensore toscano, però, si sarebbe preso un po' di tempo per riflettere.

Bani avrebbe diverse richieste dalla Serie B, e soprattutto dal Palermo. Il club siciliano (di proprietà del City Group), dopo aver ingaggiato come allenatore Filippo Inzaghi (diventato ormai un esperto in promozioni in Serie A), starebbe allestendo una rosa che finalmente dovrebbe consentire al Palermo di tornare nel massimo campionato italiano. Per questo motivo piace Bani, giocatore di esperienza che sarebbe di certo un valore aggiunto per una formazione come quella rosanero che punta al salto di categoria.