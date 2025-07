Secondo le ultime indiscrezioni di mercato in casa Juventus, i bianconeri si starebbero concentrando sul centrocampo. In uscita resterebbero Arthur e di Douglas Luiz, mentre Weston McKennie sarebbe in bilico. In entrata invece, piacerebbe Morten Hjulmand, regista dello Sporting Lisbona dall'altissima valutazione.

Juventus, tanti cambiamenti a centrocampo: in uscita Arthur, Douglas Luiz e forse anche McKennie

La Juventus sta effettuando un'altra piccola rivoluzione e non solo a livello societario ma anche nella propria rosa. Tanti saranno i cambiamenti in attacco e secondo le ultime di mercato, anche a centrocampo si potrebbero registrare diversi movimenti.

Innanzitutto la vecchia signora proverà, come ormai di consueto, a piazzare Arthur, regista brasiliano di rientro alla Continassa dopo l'ennesimo prestito lontano da Torino (da gennaio a giugno ha giocato in Spagna nel Girona).

Inoltre si proverà a trovare una soluzione per Douglas Luiz: il mediano brasiliano, arrivato un anno fa dall'Aston Villa, avrebbe già le valigie pronte e per lui si prospetterebbe un ritorno in Premier League. Sono diverse le società interessate al classe '98 tra cui il Nottingham Forest, club già entrato in contatto recentemente con la Juventus per la doppia operazione poi saltata che avrebbe visto Weah e Mbangula trasferirsi in Inghilterra. Da decidere infine sarebbe il destino di Weston McKennie: il tuttofare americano si troverà di fronte a una sorta di déjà vu che lo porterà indietro di un anno, quando la sua permanenza a Torino era in bilico per questioni economiche e tattiche.

Giuntoli all'epoca provò prima a piazzarlo, per poi prolungargli il contratto di un solo anno, rinviando ogni tipo di discussione alla stagione successiva. Ora lo statunitense si troverebbe nella medesima posizione e con una scelta, forse decisiva questa volta, da prendere insieme alla dirigenza della Juventus.

Hjulmand, un nome per la cabina di regia difficile da strappare allo Sporting Lisbona

Per tre centrocampisti che potrebbero uscire dalla Juventus, almeno uno ne dovrebbe entrare. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il preferito per questo scopo sarebbe Morten Hjulmand, regista danese attualmente in forza nello Sporting Lisbona. Il classe '99 piacerebbe sia per caratteristiche tecniche che fisiche ma il suo acquisto non sarebbe semplice da concludere.

La società lusitana, che lo aveva prelevato dal Lecce di Corvino nel 2023 per 20 milioni di euro, oggi sarebbe disposta a cederlo solo per una cifra vicina ai 60 milioni. Una cifra certamente non bassa e che potrebbe essere un ostacolo complicato da aggirare per una società che sta attuando un mercato basato sostanzialmente sull'autofinanziamento come la Juventus.