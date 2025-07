Nelle scorse ore, il giornalista Romeo Agresti è intervenuto su YouTube per parlare della Juventus e di Daniele Rugani, sottolineando come il difensore toscano possa tranquillamente far parte della rosa bianconera. Agresti, parlando poi della sfida con il Real Madrid nel Mondiale per club, ha ricordato l'errore commesso dalla società piemontese con Dean Huijsen.

Juventus, Agresti: 'Rugani? Ci può stare in rosa, mai capito l’ostracismo di Giuntoli e Motta'

Il giornalista Romeo Agresti ha parlato su YouTube di Daniele Rugani della Juventus: "Contro il Real Madrid, incredibilmente, partirà titolare Daniele Rugani.

Devo dire che ho sempre pensato che in rosa, tra i sei difensori, ci possa stare e non capisco l'ostracismo che ebbe Motta e Giuntoli. Cioè Rugani spalma rinnovando, abbassa le cifre, firma per due anni e, un mese dopo, si ritrova al campo 2 della Continassa. Completamente no sense. Secondo me quello è stato un errore, soprattutto di Giuntoli".

Agresti ha proseguito: "Capisco che, su alcuni calciatori, per Thiago Motta fosse una questione di dentro o fuori.

Arriva un nuovo allenatore e devi anche valorizzare le sue idee, il suo corso, dargli forza ed è giusto prendere decisioni forti e impopolari, ma su alcuni nomi si poteva mediare. Non ha senso che tu vai a rinnovare il contratto di un giocatore per poi un mese dopo metterlo sul mercato e dover studiare delle strategie per prestarlo. Quello è stato un grande errore dell’ex ds bianconero, fatto insieme alla società e credo che, se Rugani fosse rimasto, avrebbe giocato molto, anche considerando l’emergenza difensiva che ci siamo trascinati fino alla fine di questa bruttissima stagione".

Il giornalista ha infine chiosato parlando di un ex Juventus: "Nella partita col Real Madrid la Juve incontrerà anche Dean Huijsen, un errore enorme fatto dalla precedente gestione societaria che paghiamo a carissimo prezzo anche a livello di immagine e che probabilmente è stata la goccia finale che è costata il posto a Giuntoli. Perché sacrificare così un giovane di prospettiva e di questa qualità per pochi milioni e ritrovartelo una stagione dopo al Real Madrid pagato 60 milioni di euro, è qualcosa che non può essere accettato facilmente dalla proprietà. Non sto dicendo che Giuntoli sia stato messo alla porta esclusivamente o principalmente per la gestione del caso Huijsen, ma sicuramente non è stato un discorso che è andato a consolidare la sua posizione".

Juventus, i tifosi rispondono ad Agresti: 'Con questo contratto Rugani in rosa lo terrei molto volentieri'

Le parole di Agresti hanno acceso la discussione sul web: "Il problema di Rugani, al di là della delusione per quello che qualche anno fa sembrava potesse diventare ma non è mai diventato, era il precedente contratto. Una volta rinnovato alle cifre attuali, mi pare qualcosa in meno di 2 milioni a stagione, in rosa io me lo terrei molto volentieri" scrive un utente su YouTube. Un altro poi aggiunge: "Cinque anni di rimpianti per operazioni che non hanno convinto o sono state autentici disastri. Tanti giovani venduti o (s)venduti, sono avvilito e con il morale sotto i tacchi".