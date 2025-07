Secondo quanto riferito su Youtube dal giornalista Giovanni Albanese, la Juventus avrebbe trovato l'accordo definitivo con il Porto per acquisire Francisco Conceicao. L'operazione si dovrebbe chiudere fra le due società per una cifra iniziale di 22 milioni di euro a cui aggiungerne 5 di bonus.

Il giornalista è poi sceso nel dettaglio della notizia dicendo: "Ora si dovranno limare i dettagli di questa operazione ma Conceicao farà parte della lista dei convocati della Juventus per il ritiro dei bianconeri che inizierà il 24 luglio alla Continassa. L'obiettivo della società sarà fare un'annata ambiziosa e questo è stato un punto di incontro con il calciatore lusitano, che dopo aver chiarito alcune cose con l'allenatore, ha deciso di indirizzare in maniera forte il discorso fra Porto e Juventus. Parliamo di una trattativa importante che si potrebbe legare ad alcune situazioni messe in piedi dall'estate scorsa. Perché nei discorsi tra Juventus e Porto c'è la possibilità che rientri anche Daniele Rugani".

Albanese ha proseguito: "Ci sono ancora delle riflessioni in corso, ma Rugani potrebbe andare in prestito al Porto sostanzialmente per lavorare con il tecnico che lo ha apprezzato tanto nella passata stagione, vale a dire Francesco Farioli. Perché ci sono ancora delle riflessioni? Perché la Juve in realtà deve fare mercato soprattutto sulla linea difensiva, considerato che Bremer e Cabal, almeno nella prima parte di stagione, non saranno disponibili con continuità. Lo stesso Savona andrà accompagnato al recupero e credo non lo vedremo prima della pausa di settembre. Tutto questo richiama la massima attenzione e oggi la Juventus che, si dice, disponibile anche a cogliere eventuali offerte per Kelly, sta cercando di capire come può muoversi il mercato in difesa.

Quindi per quanto stia mettendo le maggiori forze economiche sull'attacco per rifare completamente il reparto avanzato e per quanto qualche centrocampista lo stia valutando, dietro non si può assolutamente abbassare la guardia. Anzi serve qualche soluzione importante e in termini di esperienza e qualità".

Juve, i tifosi esultano: 'Conceicao in prospettiva può diventare un campione'

La notizia rivelata da Giovanni Albanese è stata accolta con entusiasmo da parte della sua community bianconera: "Finalmente un'ottima notizia, anche se manca ancora l'ufficialità. Francisco Conceicao, in prospettiva e in vicino quanto prossimo futuro, può diventare un fortissimo esterno e un campione" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Le prime operazioni in entrata di Comolli sono da fuoriclasse".