Nelle scorse ore il giornalista Giovanni Albanese ha parlato ai microfoni del canale Youtube di Marcello Chirico e riferendosi a quello che sarà presto il neo direttore tecnico della Juventus François Modesto, ha sottolineato come il dirigente transalpino si confronterà con la sua prima esperienza in un top club.

Albanese: 'L'esperienza di Modesto è di medio livello, non è mai stato in un top club come quello bianconero'

Il giornalista Giovanni Albanese è intervenuto ai microfoni del canale Youtube di Marcello Chirico e parlando della Juventus, dell'arrivo di Modesto e del progetto messo in piedi dai bianconeri ha detto: "Mi chiedono se la scelta del nuovo direttore tecnico mi piaccia, ma in questo momento non voglio sbilanciarmi su un'idea di fondo che ha la società che non conosco e che posso al massimo ipotizzare.

Sinceramente però e parlo per me, io non ho capito cos'è questo progetto basato sull'algoritmo. Lo vorrei vedere all'opera. In ogni caso l'esperienza di Modesto è quella di un dirigente che conosce il mercato di medio livello in Europa, perché l'Olympiacos e il Nottingham Forest non mi sembrano piazze di primissima fascia. Lo stesso Monza ha fatto un certo tipo di mercato. Parliamo di un dirigente emergente, non è giovanissimo a differenza di qualche altro candidato che c'era e di esperienze da top club non le ha mai fatte e comincerà con la Juve. Se questa dirigenza va a configurarsi in maniera solida, secondo me non ci saranno problemi a diventare qualcosa importante, però dobbiamo vedere che strada faranno".

Albanese ha poi parlato dell'altra figura che il club bianconero cerca, ossia un direttore sportivo: "Io credo arriverà entro la fine del mercato, qualcuno mi ha detto addirittura a settembre ma credo sia l'indicazione che ci spiega due cose. La prima, Comolli è arrivato tardi ed ereditando situazioni di mercato che bene o male erano già indirizzate, penso che le stia portando avanti lui di persona. La seconda è che il ruolo del direttore sportivo in questa nuova struttura non sarà quello tradizionale, ma sarà uno che si occuperà più di reclutamento. Farà più delle ricerche specifiche anche dettate da risultati dell'algoritmo e lo stesso Comolli avrà questo ruolo in una sorta di regia".

Juventus, i tifosi commentano le parole di Albanese: 'Siamo in mano di autentici sconosciuti'

Le parole di Albanese hanno acceso la discussione sul web: "Modesto, come Comolli, come Tudor: Curriculum da zero titoli e in società spesso mediocri. Siamo nelle mani di autentici sconosciuti. Il pesce puzza sempre dalla testa", scrive un utente su Youtube.

Un altro, ironizzando sul nome del neo dirigente bianconero, ha poi aggiunto: "Acquisto azzeccatissimo questo nuovo Dt finalmente ne hanno indovinata una. Modesto, esattamente come noi e il nostro ennesimo "progetto". Perfetto".