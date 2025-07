Nelle scorse ore il giornalista Giovanni Albanese ha parlato su Youtube della Juventus e dell'affare Jadon Sancho, sottolineando come i bianconeri stiano vagliando al meglio i pregi e i difetti caratteriali dell'inglese.

Albanese: 'Stanno facendo delle riflessioni su Sancho, specie sul suo lato caratteriale'

Il giornalista sportivo Giovanni Albanese ha registrato un video sul proprio canale Youtube nel quale cerca di far chiarezza sulla situazione in casa Juventus per quanto concerne l'acquisizione di un esterno: "Il club bianconero sta facendo delle riflessioni su Sancho, specie sul suo lato caratteriale.

L'inglese negli ultimi anni ha creato dei problemi nei club in cui ha militato e visto che non costerebbe poco, alla Continassa stanno facendo tutte le riflessioni dovute. La società non può commettere altri errori, perché in questi ultimi anni ne ha già fatti tanti e la situazione economica non è cosi florida. Quindi Sancho è un calciatore che può ancora arrivare alla Juventus ma non con una fretta estrema. La società piemontese infatti ha altre priorità, come ad esempio quella della seconda punta".

Il giornalista ha proseguito: "La situazione Vlahovic certamente non aiuta, cosi come non fa sorridere alla Continassa la scelta del PSG di non cedere in prestito per il secondo anno Kolo Muani. Il club bianconero si trova comunque in un contesto complicato ed è chiamato a ricostruire un reparto offensivo da zero.

Ecco perché il profilo di Sancho è stato messo in ghiaccia, con la consapevolezza che c'è l'accordo lo United, c'è praticamente quello con il calciatore e bisogna limare solo qualche dettaglio".

Albanese ha concluso dicendo: "La Juve osserva sugli esterni Clauss, calciatore che Tudor conosce bene e si sarebbe defilata per Wesley. Da quello che ho capito i bianconeri per il brasiliano non intendono ne impelagarsi in un'asta con la Roma ne andare sopra i 20/25 milioni di euro".

Juve, i tifosi rispondono ad Albanese: 'Ma solo ora stanno pensando al lato caratteriale di Sancho?'

Le parole di Albanese su Sancho hanno acceso la discussione sul web: 'Sancho se non lo prendi subito torna a Dortmund, Adeyemi a 45 milioni non lo prenderanno mai e resteremo con il cerino in mano.

La Juve è diventata una provinciale, mettiamocelo in testa", scrive un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Sancho già lo volevano un anno fa e adesso stanno ancora valutando gli aspetti caratteriali? Ma finora cosa hanno fatto? Mi sembra che ci sia un'improvvisazione mostruosa e i risultati si vedono perché negli ultimi anni, da Aaron Ramsey passando per Arthur fino a Vlahovic e Douglas Luiz di pacchi ne abbiamo presi parecchi".