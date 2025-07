Nelle scorse ore, il giornalista Gianni Balzarini ha pubblicato un video sul proprio canale YouTube in cui sottolinea come il Milan sia disposto a offrire 10 milioni di euro alla Juventus per acquisire le prestazioni sportive di Dusan Vlahovic. Una proposta che lo stesso Balzarini ha poi definito "una presa in giro".

Juventus, Balzarini: 'Il Milan sarebbe disposto a mettere 10 milioni sul piatto per Vlahovic, un'offerta che sa di presa in giro'

"Furlani avrebbe dato mandato a Tare di parlare con la Juve e il Milan sarebbe disposto a offrire non più di 10 milioni per Vlahovic, dimezzando lo stipendio al calciatore", questa è l'indiscrezione di calciomercato riportata su YouTube da Gianni Balzarini.

Il giornalista è poi sceso nel dettaglio della notizia dicendo: "A questo punto, pensassero direttamente di prenderlo a zero a fine stagione, no? È come se io andassi in una concessionaria a Maranello e pretendessi di acquistare una Ferrari per 30.000 euro. Ovviamente, questa è una situazione che la vecchia gestione della Juventus ha lasciato in eredità a questa attuale e che porta a offerte che assomigliano più a delle prese in giro. Perché se davvero si dovesse concretizzare una proposta simile, la riterrei quasi come uno sfottò".

Balzarini ha proseguito: "È chiaro che la Juve direbbe di no. Allora, la quota di ammortamento del cartellino è di 19,5 milioni di euro, addirittura un pezzettino sotto i 20.

Con quella cifra io sono sicuro che la Vecchia Signora vende Vlahovic, ma sono sicuro al 100%. Ma qui non è solo un discorso di cifre o quant'altro, è un discorso per far capire ulteriormente quali siano le difficoltà in cui la Juve passata ha messo la Juve attuale, e pretendere che la società di oggi risolva il tutto in pochi giorni è utopia. Siamo completamente fuori strada".

Il giornalista ha concluso dicendo: "Attenzione, perché c'è un allarme per Sancho proveniente dal Nottingham Forest: purtroppo queste sono tutte conseguenze della situazione iniziale e a chi dice che Elkann dovrebbe metterci altri soldi, ricordo che ha già investito oltre 900 milioni di euro nel club. Un'azienda deve fare i propri conti, ha bilanci da rispettare e situazioni da affrontare e non credo che Elkann si svegli tutte le mattine contando i soldi.

Bisogna fare i conti con la realtà delle situazioni".

Juve, i tifosi rispondono a Balzarini: 'Elkann si circonda solo di dirigenti incompetenti'

Le parole di Balzarini, specie quelle sulla dirigenza bianconera, hanno scatenato una grossa discussione sul web: "Il problema di Elkann non è quello di non avere messo soldi nella Juve, ma quello di non saper scegliere le persone giuste, circondandosi di incapaci che, anno dopo anno, aggravano una situazione finanziaria già complessa", scrive un utente su YouTube. Un altro poi aggiunge: "Il problema non è la mancanza di soldi, quelli il proprietario li mette, il problema è l’incapacità dirigenziale nel fare mercato".