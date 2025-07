Secondo le indiscrezioni di calciomercato riferite dal giornalista Gianni Balzarini su Youtube, la Juventus starebbe per chiudere con il Marsiglia la trattativa che porterebbe in Francia a 15 milioni di euro Timothy Weah.

Balzarini: 'Weah in uscita dal club bianconero verso Marsiglia per 15 milioni di euro'

Il giornalista Gianni Balzarini ha registrato un video sul proprio canale Youtube nel quale scende nel dettaglio di quella che sarebbe la prima cessione dell'attuale sessione estiva di mercato della Juventus: "Timothy Weah è molto vicino alla cessione al Marsiglia di De Zerbi per una cifra attorno ai 15 milioni.

Questo vale l'americano, che da quando è arrivato fino a oggi non ha aumentato il proprio valore. Per questo non mi ero più di tanto scandalizzato dalla valutazione che si faceva nell'ambito dell'operazione con Mbangula e il Notthingam Forest, anzi in quel caso era l'esterno belga che sarebbe andato via per una cifra inferiore al suo reale valore".

Balzarini ha proseguito: "Weah invece questo vale, perché in due anni non ha fatto vedere qualcosa di nuovo o un'effettiva crescita. Si sta dunque concludendo questo tipo di operazione e il calciatore andrà percepire circa 2 milioni e mezzo netti l'anno. Il Marsiglia vorrebbe chiudere con un prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo al sopraggiungere a determinati obiettivi, sostanzialmente la stessa formula sulla quale adesso si sta impegnando Comolli con il Paris Saint-Germain per Kolo Muani".

Il giornalista ha continuato su questo tema dicendo: "L'ultima proposta fatta al Paris, che in realtà si era un po' irrigidito nei confronti dei bianconeri, sarebbe questa: prestito oneroso, quindi 10 milioni da dare al club transalpino, con diritto di riscatto prefissato a una certa cifra. Va considerato che il bomber è valutato 50 milioni ma magari si può limare qualche cosa. Il diritto di riscatto diventerebbe poi obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi. Questa è l'operazione che sta portando avanti Comolli, che ha l'intento di consegnare a Tudor il 24 luglio una squadra già pronta".

Juve, i tifosi si dividono su Weah: '15 milioni per lui sono pochi'

Le parole di Balzarini hanno acceso la discussione sul web: "Il problema non è il valore di Weah (15 milioni sono giusti), il problema fondamentale a mio avviso è che se Weah fosse stato al Marsiglia a noi l’avrebbero venduto a 25", scrive un utente su Youtube.

Un altro invece aggiunge: "Non sono assolutamente d'accordo su Weah. Con Motta aveva fatto bene e comunque ha segnato sei gol che non sono pochi. Può giocare su entrambe le fasce come esterno sia alto che basso e comunque 15 milioni sono veramente pochi".