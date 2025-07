Nelle scorse ore, il giornalista Marcello Chirico ha parlato su Youtube della Juventus e della delicata situazione che si starebbe creando fra il club bianconero e il centravanti Dusan Vlahovic. Per Chirico l'agente del serbo avrebbe chiesto una buonuscita per liberare subito il proprio assistito.

Juventus, Chirico: 'L'agente di Vlahovic vuole una buonuscita per portare via il serbo a 0'

Il giornalista Marcello Chirico ha registrato un video sul proprio canale Youtube nel quale parla della complessa vicenda Juventus - Dusan Vlahovic: "Questa situazione va risolta, non può andare avanti così, anche perché la società bianconera deve assolutamente prendere un altro attaccante.

Quel secondo centravanti non sarà però Dusan Vlahovic che chiaramente ha già capito che il prossimo anno se lo farebbe in tribuna. Comolli ha quindi chiamato l'agente del serbo Darko Ristic e ha detto 'vieni a Torino e parliamo di questa situazione'. Ma questa vicenda come può essere definita? Sono giorni che vado dicendo che esiste una via di uscita ed è quella su cui sta lavorando proprio Ristic, ovvero anticipare la scadenza. Cioè, lui il procuratore dice alla Juventus 'volete che noi ce ne andiamo? Dateci la libera uscita e lasciateci andare a parametro 0' ".

Chirico ha proseguito: "Adesso bisognerà vedere in quanto consiste questa buonuscita e cosa pretenderà Ristic, perché nell'entourage di Vlahovic è lui a prendere le decisioni.

Vediamo a quanto ammonta la richiesta, però questa è la traccia da seguire. L'altra possibilità è dare il calciatore in prestito, come ha fatto il Napoli per Osimhen, ma non la vedo semplice. Quindi è molto più probabile che si arrivi ad una risoluzione che faccia contenti tutti. La Juventus dovrà comunque cedere qualcosa in questa bruttissima storia che non è stata creata sicuramente dall'attuale dirigenza, ma è stata ereditata da una società che ha fatto un contratto disastroso all'attaccante. Per questo Dusan Vlahovic, quel gennaio lì fece di tutto e di più per andarsene dalla Fiorentina, perché un'opportunità come quella che gli offriva la Juventus non l'avrebbe trovata da nessun'altra parte, nemmeno all'Arsenal.

Perché allora c'erano delle squadre della Premier che lo volevano e i gunners erano in testa, ma non volevano spendere i soldi che ha speso la Juventus per assicurarsi le prestazioni scarse di Dusan Vlahovic".

Juve, i tifosi rispondono a Chirico: 'Incredibile che lo liberino a zero e gli diano anche la buonuscita'

Le parole di Chirico hanno scatenato incredulità fra i tifosi della Juventus: "Fatemi capire: la Juve lo libera a zero e gli darebbe anche la buonuscita? Ma sono stupidi? Fuori squadra e poi vedi che cambia" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge. "Personalmente, trovo la risoluzione più buonuscita folle. Sono io che non comprendo?".