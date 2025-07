Nelle scorse ore il giornalista Marcello Chirico ha parlato sul proprio canale Youtube di quello che può essere il secondo innesto estivo della Juventus, Jadon Sancho dal Manchester United. Secondo Chirico, l'esterno inglese sarebbe un calciatore potenzialmente molto forte ma anche estremamente incostante.

Chirico perplesso: 'Sancho mi lascia dei dubbi, è un giocatore molto altalenante che ha dato il meglio di sé'

"Il prossimo arrivo in casa Juventus dovrebbe essere Jadon Sancho", questa è l'indiscrezione di calciomercato rivelata su Youtube da Marcello Chirico.

Il giornalista ha poi continuato dicendo: "Parliamo di un'ala, di un esterno che ogni tanto fa anche la mezza punta. Un giocatore giovane, 25 anni, un pallino della Juventus da tempo. Già l'anno scorso provarono con Giuntoli a prenderlo in prestito dal Manchester United, ma il club inglese voleva venderlo e non darlo con altre opzioni. Lui inoltre chiedeva tanti soldi, ne chiede tanti anche adesso, però molto meno rispetto a quelli che percepiva allo United. Se poi qualcuno mi domandasse se sono contento del suo arrivo, io risponderei che la Juve ha preso un buon rinforzo. Però mi lascia un po' un dubbio perché è un giocatore molto altalenante. Un giocatore che ha dato il massimo e il meglio di sé quando era al Borussia Dortmund.

Parlo di cinque anni fa, quando era ventenne".

Chirico ha proseguito: "Era un giocatore che impressionò tantissimo, perché faceva gol, assist e non a caso l'inglese aveva catturato l'attenzione di tantissimi club. I dirigenti del Manchester United ci investirono ben 85 milioni per portarlo via dal Dortmund e probabilmente se ne pentirono perché i "Red Devils" quel Sancho lì non non lo videro più. Poi lo mandarono di nuovo in prestito sei mesi al Borussia Dortmund, cercando appunto di recuperarlo, ma in sei mesi fece tre gol, tre assist e quindi tornò di nuovo come una delusione. Quest'anno è stato dato in prestito al Chelsea, ha fatto cinque gol e cinque assist che comunque per un'ala è un buono score, ecco, però poteva fare molto di più.

Lui era un crack, adesso non lo è più, è un buon giocatore. Molto incostante, gli vengono a volte anche delle bizze, ed è un giocatore che ha un caratterino tutto suo, particolare. Insomma sono contento? Non lo so".

Juve, i tifosi rispondono a Chirico: 'Non sono convinto de di Sancho ne di David'

Le parole di Chirico hanno acceso la discussione sul web: "Sarò il solito pessimista, ma non mi convincono né Sancho né David. Oltretutto Sancho non è più un ragazzino è nel pieno della maturità calcistica e finora ha sempre fallito le opportunità che ha avuto", scrive un utente su Youtube.

Un altro invece aggiunge: "Finalmente può arrivare Sancho. Sono strafelice, perché sono sicuro che se questo giocatore trova la fiducia dell'allenatore e ritrova la fiducia in sé stesso può diventare un top player".