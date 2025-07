Secondo quanto riferito su X dal giornalista sportivo Mirko Di Natale, la distanza fra Juventus e PSG nella trattativa per Randal Kolo Muani si starebbe ampliando. Questo perché il club transalpino non aprirebbe a un'operazione basata sul prestito per un'altra annata con diritto o obbligo di riscatto fissato per il 2026/27. Di Natale ha poi fatto il nome di Leo Ortiz come ipotesi per la difesa dei bianconeri.

Il PSG non vorrebbe lasciare Kolo Muani ancora in prestito in bianconero, aumenta la distanza fra le parti

La Juventus e il suo direttore generale Damien Comolli stanno lavorando giornalmente per trovare un accordo con il PSG che permetta a Randal Kolo Muani di restare in bianconero almeno per un'altra stagione.

Le fondamenta dell'operazione si baserebbero sul prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni, ma secondo quanto riferito da Mirko Di Natale, il club francese avrebbe altri piani per il suo attaccante. "Il Psg non apre a prestiti per Randal Kolo Muani. Il club francese continua a ribadire di volere una cessione a titolo definitivo per l'attaccante che non è nei piani di Luis Enrique. Juve è forte della volontà del calciatore, ma - al momento - non va oltre il prestito con diritto. C'è distanza", questo è quanto riferito su X dal giornalista sportivo. Una notizia, che se confermata, complicherebbe e non poco i piani della Juventus che si vedrebbe cosi costretta a virare su altro attaccante da mettere vicino al neo acquisto Jonathan David.

Di Natale, restando in tema acquisti in casa Juventus, ha poi fatto il nome di difensore già seguito nel recente passato dai bianconeri: "Leo Ortiz del Flamengo resta nei radar della Juventus. Nuovi contatti per il difensore anche nel corso di questa settimana, ma il club brasiliano continua - al momento - a non aprire alla cessione".

Infine il giornalista ha rivelato quello che potrebbe essere il futuro di un calciatore invece in uscita dalla Continassa: "Su Mbangula, sono quattro i club esteri (uno inglese, uno francese e due tedeschi) che stanno manifestando concretamente un interesse. La Juve valuterà le offerte per il giovane talento belga".

Juve, le parole scritte da Di Natale accendono la discussione: 'Non so se spenderei certe cifre per Kolo'

Quanto scritto da Di Natale, specie quelle su Kolo Muani, hanno acceso la discussione fra i tifosi sul web: "Non ci sta per niente comprarlo a certe cifre, non capisco perché Comolli si fosse esposto così tanto in conferenza" scrive un utente su X.

Un altro poi aggiunge: "Dispiace perché é davvero forte, soprattutto nella pulizia del passaggio e della protezione palla, ora come ora però non so se spenderei 40/45 milioni per lui".