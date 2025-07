Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato riferite su Juventibus dallo speaker Edoardo Mecca, la Juventus non avrebbe ancora abbandonato la pista che porterebbe a Sandro Tonali, centrocampista italiano del Newcastle.

Mecca rilancia: 'Il club bianconero non ha abbandonato la pista per Sandro Tonali'

"La Juventus non ha abbandonato la pista Tonali", questa è l'indiscrezione di calciomercato rivelata su Juventibus da Edoardo Mecca. Lo speaker radiofonico esperto di calciomercato ha detto: "Bisogna mantenere la calma e non farsi prendere dagli isterismi, perché l'estate è ancora lunga.

In ogni caso, per abbassare il prezzo del centrocampista italiano, la Juventus potrebbe inserire nella trattativa con il Newcastle il profilo di Douglas Luiz. Quello di Tonali è un nome che sembra sparito dai radar per la cifra troppo alta che servirebbe per acquisirlo, ma aspetterei per dare la trattativa completamente per morta e il mediano piace e pure tanto alla Juve".

Mecca ha proseguito nel suo intervento dicendo: "Fra i centrocampisti di valore elevato e che piacciono alla Continassa resta sempre sullo sfondo il nome di Ederson dell'Atalanta. In ogni caso e da quello che mi risulta, i massimi dirigenti del club bianconero abbiano intenzione di fare l'investimento più importante dell'estate nel reparto di centrocampo.

Una cosa che in tanti si augurano d'altronde. Per il resto, credo che Sancho sarà fatto in tempi brevi e per agosto mi aspetto o la conferma di Kolo Muani o un altro attaccante".

L'opinionista, uscendo dal tema Juventus e parlando di Gian Piero Gasperini ha infine detto: "Lui è stato sin dal principio molto carico del passaggio alla Roma, perché gli piacciono tanto le sfide. Fra l'altro lui ha rifiutato non un'offerta qualsiasi dall'Arabia Saudita ma una proposta che avrebbe fatto girare la testa a tanti. Però era determinato a raggiungere la Capitale e forse solo una chiamata della Juve gli avrebbe potuto far cambiare idea. Che poi un contatto coi bianconeri c'è pure stato e ha rischiato di ribaltare il tavolo, ma l'idea di lavorare con Ranieri e affrontare una sfida come quella della Roma lo ha convinto in maniera totale".

Juventus, i tifosi rispondono a Mecca: 'Tonali è un centrocampista che metterebbe finalmente in panchina Locatelli'

Le parole di Mecca hanno acceso la discussione sul web tra i tifosi della Juventus: "Tonali è un centrocampista da Juve che metterebbe finalmente in panchina/tribuna anche Locatelli. Via subito McKennie", scrive un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Magari prendessimo Tonali, sarebbe un sogno, finalmente avremmo un centrocampista di alto livello".