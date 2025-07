Nelle scorse ore, lo speaker radiofonico Edoardo Mecca ha scritto un post, sul proprio account X, sottolineando come la Juventus non dovrebbe investire la parte più corposa del proprio budget estivo per acquistare Victor Osimhen, centravanti del Napoli valutato circa 80 milioni di euro. Per Mecca, invece, il club bianconero dovrebbe potenziare la difesa e la mediana.

Mecca lapidario: 'Quando capiremo che dare 80 milioni a una rivale per Osimhen è un errore?'

L'esperto di calciomercato Edoardo Mecca ha scritto un post, sul proprio account X, nel quale commenta le indiscrezioni che vorrebbero la Juventus sulle tracce di Victor Osimhen, centravanti di rientro a Napoli dopo una stagione in prestito al Galatasaray: "Osimhen è fortissimo, ma se riuscissimo a non regalare altri 80 milioni a una squadra di serie A per un giocatore, forse (e dico forse) la Juve starebbe imparando dai propri errori.

I soldi vanno spesi per difesa, centrocampo e un esterno. Fondamentale".

Mecca, in un secondo post, ha poi messo in evidenza quanta confusione ci sarebbe intorno alla trattativa che coinvolgerebbe Jadon Sancho e l'eventuale conferma di Francisco Conceicao nella Juventus: "Jadon Sancho è ai dettagli, poi manca l’accordo con il Manchester United e un milione con il giocatore, poi si cerca l’intesa con Conceicao perché la Juve vuole entrambi, poi la trattativa con Sancho entra nel vivo, poi le parti si allontanano, poi Conceicao e Sancho sono alternativi: o uno o l’altro. Chi ci capisce qualcosa alzi la mano".

I tifosi della Juve rispondono a Mecca: 'Più che sull'attacco anch'io spenderei per la difesa e per il centrocampo'

Le parole di Mecca, specie quelle su Osimhen, hanno catturato l'attenzione dei tifosi della Juventus: "Sono d'accordo. Invertirei le priorità di centrocampo e difesa, ma siamo d'accordo sul non spendere tanti soldi per l' attacco. Sia a centrocampo che in difesa punterei su giocatori di esperienza. Non dico come Pirlo e Sergio Ramos, che non troverai mai, ma il concetto è quello", scrive un utente su X. Un altro, sulla falsa riga del precedente, aggiunge: "Ma spendere tutto o gran parte del budget per un giocatore che sparirà per la coppa d’Africa, e che ha il caratterino che tutti sanno, per me sarebbe un enorme rischio che gente come Comolli non è disposto a correre.

Diversamente, avremmo sbagliato a prendere il dg francese".

Infine, un utente si discosta totalmente dai precedenti scrivendo: "L'acquisto di Osimhen sarebbe la prima mossa giusta dopo anni di soldi e tempo gettati nel vuoto. Giocatore che trascina, non come gli scarsi Sancho style. Gente che passeggia per tre quarti del tempo".