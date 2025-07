Numero 10 sulle spalle e piena fiducia nelle sua capacità presenti e future. Kenan Yildiz è il presente e il futuro della Juventus, lo pensa Elkann e ne sono convinti tutti dai dirigenti a mister Tudor. Il tecnico appena arrivato a Torino lo ha posizionato alle spalle della punta, in posizione centrale dove si può esprimere meglio rispetto a quando Thiago Motta lo utilizzava sull'esterno. I primi risultati sono stati ottimi, il finale di campionato è stato in crescendo e anche al Mondiale per Club l'attaccante ha dispensato lampi di classe. Il turco è felice a Torino e i bianconeri adesso hanno un piano per allontanare le sirene di mercato.

Yildiz e il rinnovo con la Juve, il piano bianconero

Nelle prossime settimane sarebbe in programma un incontro tra la dirigenza della Vecchia Signora e l'entourage del giocatore per pianificare il futuro insieme e mettere tutto nero su bianco con un rinnovo di contratto. L'idea dei bianconeri sarebbe quella di proporre una nuova intesa con scadenza nel 2030, un anno in più rispetto all'attuale contratto in scadenza nel 2029. Il nuovo impegno non sarà solo più lungo ma anche più remunerativo per il calciatore.

In questo momento Yildiz guadagna un milione di euro all'anno con bonus a salire fino a quasi il doppio. È il patto riservato a tutti coloro che dalla Next Gen passano in pianta stabile in prima squadra.

Il turco però non è come gli altri, ha qualcosa in più in termini di talento e merita di più a livello economico. È per questo che la Juventus sarebbe pronta a mettere sul piatto un nuovo contratto che parta da due milioni di euro, il doppio dell'ingaggio attuale, e arrivi salendo con bonus e nel tempo fino a tre milioni, insomma quasi tre volte tante rispetto a quanto viene percepito adesso.

La Juve vuole rinnovare il contratto di Yildiz

Alla base della nuova offerta c''è la volontà della Juve di dare sempre più importanza al suo talentino che non ha mai avuto dubbi sulla scelta. Vuole la Juve e già nelle prime contrattazione per il rinnovo dell'anno scorso ha fatto pressione sul suo entourage per non alzare troppo la posta.

Per questo ci sarebbe fiducia per la chiusura felice anche del nuovo rinnovo.

Le motivazioni alla base della trattativa non sarebbero solo interne. La nuova intesa fino al 2030 placherebbe anche gli eventuali corteggiatori. In Spagna, dove la tecnica è particolarmente apprezzata, uno come Yildiz potrebbe fare gola ai massimi livelli. Il Barcellona, che ha cresciuto talenti del calibro di Messi e Yamal giovanissimi, ha fascino e potrebbe utilizzarlo in futuro per convincere l'attaccante. Poi c'è il Real Madrid la cui politica è ormai estremamente chiara, portarsi a casa i migliori talenti d'Europa, e non solo, per rendere sempre più lungo il suo periodo di vittorie. Non è un caso che negli ultimi anni siano arrivati da giovanissimi Vinicius, Endrick, Camavinga, Arda Guler e il più quotato di tutti: Jude Bellingham. Insomma la Juve si muove in anticipo per blindare Yildiz in modo da fermare sul nascere eventuali assalti.