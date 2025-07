Nelle scorse ore il giornalista Massimo Pavan ha parlato ai microfoni di Sportitalia della vicenda Juventus-Vlahovic, sottolineando come ex dirigenti bianconeri del passato come Luciano Moggi o Giuseppe Marotta, non avrebbero mai permesso al serbo di avere certi comportamenti. Anche l'agente sportivo Daniele Caravello ha detto la sua sull'argomento Vlahovic.

Pavan: 'La vicenda Vlahovic è allucinante, dirigenze come quelle di Moggi e Marotta non l'avrebbero permessa'

Il giornalista Massimo Pavan è stato ospite negli studi di Sportitalia e parlando della Juventus ha detto: "La situazione del club bianconero al momento secondo me un po' preoccupante.

Tra due giorni c'è l'inizio del ritiro, la Juventus si presenta con un attaccante che sarà Jonathan David e poi con altre situazioni che sono tutte da valutare. La vicenda di Vlahovic a mio parere è allucinante e permetterà a molti di valutare la situazione della dirigenza della vecchia signora"

Pavan ha proseguito dicendo: "Ho sentito nei giorni scorsi parlare di un patto Vlahovic con il Milan. Io penso che una società forte, una società come la Juventus che dico io, quella dei tempi di Moggi o quella di Marotta, non avrebbe mai permesso a un giocatore di proprietà di andare via. Non lo avrebbe mai mandato a una squadra "nemica" o che comunque sarà una concorrente l'anno prossimo per i primi quattro posti e in più a parametro zero, magari pagandogli pure l'ingaggio.

Io ritengo che questa cosa è assurda, è inconcepibile per la Juventus di oggi. Non si può fare una cosa del genere".

Caravello: 'Situazione Vlahovic incatena il club bianconero, più tempo passa e peggio è per tutti'

Anche l'agente sportivo Daniele Caravello ha parlato ai microfoni di TMW Radio di Vlahovic e della grana che dovrà affrontare la Juventus con il serbo: "La situazione Vlahovic è quella che la tiene più incatenata. Lì ognuno tira acqua al proprio mulino, è un peccato non vedere uno come lui utilizzato così. Il giocatore punta a uscire quasi a zero e la Juve dovrà fare per forza una minusvalenza. Più tempo passa, più svanisce poi la possibilità di riprendere Kolo. Arrivare a fine mercato così con Vlahovic non conviene a nessuno".

Caravello ha poi continuato sul tema, sottolineando come negli altri campionati sia quasi d'uso comune che i calciatori lascino i club di appartenenza a parametro zero. Secondo l'agente sportivo quindi, solo in Italia si creerebbero situazioni di questo genere, che mettono in conflitto le società e i giocatori stessi.

Il procuratore ha infine parlato dell'Inter e del possibile arrivo di Ademola Lookman, evidenziando come la società lombarda dovrebbe prima cedere un calciatore per poi acquisire il centravanti nigeriano.