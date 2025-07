Secondo quanto riferito su Youtube dal giornalista Riccardo Meloni, Kenan Yildiz della Juventus sarebbe finito nel mirino del Barcellona (che sognerebbe la coppia con Yamal) e del Bayern Monaco, che vorrebbe riportarlo a casa.

Juventus, Meloni: 'Il Barcellona e il Bayern Monaco hanno messo gli occhi su Kenan Yildiz'

Il giornalista Riccardo Meloni ha parlato nelle scorse ore ai microfoni di Calciomercato e riferendosi alla Juventus e a Kenan Yildiz ha detto: "Questa che si è appena conclusa era la sua prima vera stagione fra i professionisti e ha collezionato buonissimi numeri per essere un ragazzo di quell'età.

Ovviamente questo lo ha esposto notevolmente e non a caso diversi club si sono affacciati per sapere qualcosina di lui e per avere informazioni sulla fattibilità di un'eventuale operazione. Il Barcellona in particolare, dopo che salta l'affare Nico Williams, pensa al turco per creare una "discreta" coppia con Yamal sull'altra corsia. Si metterebbero apposto per i prossimi anni e quindi quella spagnola è una squadra che ha messo gli occhi su Yildiz. Poi c'è il Bayern, la squadra che ce lo aveva e che lo ha cresciuto fino a che la Juventus l'ha presa a parametro zero portandolo via proprio dai tedeschi. Anche la formazione guidata da Kompany continua a essere interessata al talento turco".

Melone ha poi continuato: "La Juventus in tutto questo sta provando a non cadere in tentazione, tanto è vero che il club bianconero sta cercando di rinnovare il contratto a Yildiz.

Anzi, posso dire che il rinnovo di contratto verrà fatto, perché gli è stato promesso e settimana prossima ci sarà l'incontro tra gli agenti del classe 2005 e la Juventus per concludere questa trattativa che legherà il calciatore alla vecchia signora fino al 2030. Il suo ingaggio arriverà tra i 3,5-4 milioni di euro complessivi tra parte fissa e bonus, quindi un ingaggio sicuramente più importante per lui, che lo soddisfa e che si avvicina a quello che Yildiz sta raggiungendo come dimensione nella Juventus".

Il giornalista ha chiosato dicendo: "In tutto questo possiamo dire che la quotazione di Yildiz sfonda quota 100 milioni. Poi resta un po' fine a se stessa, resta un po' effimera come valutazione perché la Juventus al momento lo considera incedibile".

Juve, una stagione in crescita per Yildiz

Yildiz al suo secondo anno nella Juventus dei grandi, ha collezionato numeri più che discreti: il talento turco in 48 partite ufficiali, tra Serie A, Champions League, Supercoppa e Coppa Italia ha realizzato 9 reti e 7 assist nel complessivo. Numeri più che accettabili se si considera la giovane età del calciatore, 20 anni, e la posizione in campo, esterno offensivo e non prima punta.