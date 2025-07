Nelle scorse ore il giornalista Fabrizio Romano ha parlato sul proprio canale Youtube, respingendo la notizia che vorrebbe l'Al-Hilal sulle tracce del centravanti della Juventus Dusan Vlahovic. Secondo Romano infatti, il club guidato da Simone Inzaghi non avrebbe attualmente alcuna intenzione di acquisire il bomber serbo.

Romano: 'Non mi risulta che l'Al-HIlal sia sia mosso in alcuna maniera per Dusan Vlahovic'

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di calciomercato, ha registrato un video sul proprio canale Youtube e parlando della Juventus e del suo numero 9 ha detto: "Volevo chiarire una situazione su Dusan Vlahovic perché in settimana molti mi hanno chiesto dell'Al-Hilal.

Si è parlato del centravanti serbo come opzione per il club arabo di Simone e Inzaghi, ma a me risulta che oggi l'Al-Hilal non si sia mosso in alcuna maniera per lui. Quindi non risulta un'offerta alla Juventus, non risulta un sondaggio concreto, non risulta neanche una chiamata ai procuratori del giocatore".

Romano ha proseguito: "Oggi l'Al-Hilal sta andando su altre piste, su altri obiettivi. Detto questo, bisogna ricordare che che il mercato arabo è aperto più a lungo rispetto a quello italiano, fino al 10 settembre. Quindi queste società avranno la possibilità eventualmente di approfittare di giocatori che potrebbero restare nei club italiani o comunque europei in condizioni difficili o magari non convinti di continuare.

Basti prendete l'esempio di Osimhen: un anno fa che è andato al Galatasaray proprio perché il mercato era chiuso in Europa. Se dovesse ripresentarsi quel tipo di opportunità i club arabi avranno più tempo e se più avanti dovesse aprirsi uno scenario in cui l'Al-Hilal ancora non ha trovato l'attaccante, allora vedremo cosa accadrà per Vlahovic. Ora e lo ripeto, il club arabo non sta lavorando all'operazione per il serbo, non ha fatto offerte. Vedremo cosa accadrà sul discorso centravanti per quanto riguarda il club di Inzaghi. Sicuramente Vlahovic resta sul mercato e l'Al-Hilal lo sa bene perché l'attaccante classe 2000 gli è stato proposto. Ma ad oggi la società saudita ancora non ha fatto movimenti ufficiali".

Vlahovic, per il serbo resterebbe viva la pista Milan

Tolta almeno momentaneamente la pista araba, per Vlahovic resterebbe in piedi l'opzione Milan. Il club rossonero, con Massimiliano Allegri in prima persona, avrebbe mostrato interesse nei confronti del serbo, tuttavia il suo alto ingaggio rappresenterebbe un ostacolo quasi impossibile da superare per la società lombarda. Sullo sfondo, si registrerebbe un timido interesse anche dello United.