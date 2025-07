Nelle scorse ore, il giornalista Nicolò Schira è intervenuto ai microfoni della trasmissione Juventibus e ha riferito di un interesse da parte del Newcastle per Nicolò Savona, esterno che la Juventus valuterebbe tra i 20 e i 25 milioni di euro.

"Il Newcastle si è informato e c'è un interesse reale per Savona della Juventus", questa è l’indiscrezione di mercato riportata ai microfoni di Juventibus da Nicolò Schira. Il giornalista è poi sceso nel dettaglio della notizia dicendo: "Non c'è ancora un'offerta sul tavolo ma c'è un interesse.

In Inghilterra si sono sbilanciati scrivendo di presunte cifre, ma per quanto mi risulta, né lato Juve né lato Savona non si è arrivati già a quel punto. So che il club bianconero e il calciatore sono stati contattati dai Magpies per chiedere quali fossero le condizioni, e quindi vuol dire che qualcosa sotto sta bollendo. Ovviamente, Savona non è l'unico nome che i britannici stanno sondando, ma, sicuramente, faranno un terzino, visto che Livramento è in uscita per una somma importante, circa 70 milioni. Una parte di questi sarà investita e la Juventus per il proprio esterno chiede 25 milioni di euro. Va ricordato che un'eventuale cessione di Savona sarebbe interamente in plusvalenza, in quanto il ragazzo proviene dal vivaio bianconero".

Sui tempi del mercato della Juventus, Schira ha detto: "Se si fanno i paragoni con il Napoli che domani chiude per il settimo innesto, Milinkovic-Savic, è evidente un certo ritardo sul mercato. Se, invece, si amplia il discorso anche alle altre big italiane, si può notare come la Roma, ad esempio, non abbia comprato neanche un calciatore. Anche Inter e Milan appaiono indietro, quindi credo che la Juventus sia sulla stessa lunghezza d'onda delle altre e consideriamo anche il fatto che c'è stato un cambio di management".

Il giornalista, parlando delle cessioni infine ha detto: "Su Weah la Juve è stata chiara: se il Marsiglia inserisce l'obbligo di riscatto nell'accordo, il calciatore parte, se i francesi continuano a offrire prestito con diritto o degli obblighi legati a obiettivi davvero complicati da raggiungere, i bianconeri non danno il via libera all'operazione.

Non a caso, un paio di club inglesi starebbero valutando l’inserimento per il calciatore. Nico Gonzalez invece è stato sondato dall'Atalanta, ma finché restano semplici sondaggi, si tratta di operazioni poco concrete".

Le parole di Schira hanno acceso la discussione sul web: "Una curiosità: se un giocatore infortunato come Savona viene venduto, come supera le visite mediche per l'idoneità sportiva?", scrive un utente della Juventus su YouTube. Un altro poi aggiunge: "Vendere Savona a più di 2 milioni sarebbe come vincere il SuperEnalotto".