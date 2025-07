Secondo quanto riportato dalla giornalista Eleonora Trotta su Youtube, la Juventus e il PSG dovrebbero incontrarsi in questa settimana per parlare di nuovo di Randal Kolo Muani. Il nodo delle trattative resterebbe sempre la formula con la quale il francese dovrebbe passare da Parigi a Torino.

La giornalista Eleonora Trotta ha parlato ai microfoni di Calciomercato e riferendosi alla Juventus e agli sviluppi della trattativa fra i bianconeri e il PSG per Kolo Muani ha detto: "La situazione del centravanti francese dovrebbe essere legata a quella di Vlahovic, ma siccome il tema del serbo si risolverà tra molto tempo, io credo che per avere una risposta a tutto questo intreccio bisognerà aspettare Ferragosto, se non addirittura fine agosto.

La Juve ovviamente non può aspettare di riprendere/confermare fino a quel momento, perché poi il rischio è che possano esserci altre società sul francese. Quindi la Juve che fa? Parla col Paris Saint Germain, che aveva chiesto ai bianconeri di tornare a dialogare dopo il mondiale per club. Ora la competizione è finita e quindi questa è la settimana dei nuovi contatti tra le due società".

Trotta ha proseguito: "Si cerca un accordo sulla formula che è il grande nodo della vicenda, perché la Juve offre un nuovo prestito oneroso, senza riscatto, mentre il Paris Saint-Germain questa volta vuole il riscatto. Perché comunque parliamo di un giocatore ormai da tempo fuori dai piani del club. Per questo il PSG spera di chiudere una volta per tutte anche il capitolo Kolo Muani".

Proprio sul succitato Vlahovic la giornalista ha poi accennato: "Nella giornata di oggi sono fioccate dal Milan le smentite che vorrebbero la società rossonera sul centravanti serbo. A me invece risulta che il classe 2000 sia un pensiero nella testa di Tare e che resterà un'opzione fino al termine della sessione di calciomercato estiva in corso. Tanto da quello che abbiamo capito, lo stesso Vlahovic non ha nessuna fretta di andare via dalla Juventus e il Milan è abbastanza tranquillo, perché comunque il calciatore continua a percepire lo stipendio dal club bianconero e più il tempo passa e più la sua uscita da Torino potrebbe essere facilitata dagli eventi. Sicuramente Vlahovic non è il primo nome di Allegri, che non va matto per il serbo.

Basterebbe ricordare che nell'ultimo anno alla Juventus, il livornese voleva cambiare il classe 2000 con Lukaku. Dal punto di vista economico e dal punto di vista finanziario però, Vlahovic al Milan potrebbe risultare un'operazione conveniente per tutti".

Kolo Muani, una stagione che ha conquistato tutti alla Continassa

Kolo Muani ha trascorso appena 6 mesi alla Juventus, ma il poco tempo vissuto fra le mura della Continassa, ha comunque convinto tutti a puntare ancora una volta su di lui. Gli 8 gol messi a segno in campionato nelle 16 gare disputate hanno aiutato, il francese in proiezione futura, apparirebbe inoltre come un ottimo partner da affiancare a Jonathan David.