Nelle scorse ore il giornalista Paolo Ziliani ha scritto un messaggio sul proprio account X nel quale sottolinea come la Juventus abbia speso oltre 40 milioni di euro per acquisire Francisco Conceicao, la stessa cifra che sarebbe bastata, secondo lui, per assicurarsi un esterno del livello di Ademola Lookman.

Per dovere di cronaca, appare doveroso però sottolineare come l'Atalanta abbia già fatto presente di volere almeno 50 milioni per il nigeriano, cifra a cui andrebbe comunque aggiunto l'ingaggio.

Ziliani punge la Juventus: 'Conceicao è stato pagato come Lookman e guadagna pure il doppio'

La Juventus ha praticamente concluso il suo secondo acquisto di questa sessione di calciomercato estivo, assicurandosi a titolo definitivo le prestazioni di Francisco Conceicao. Il giornalista del Fatto Quotidiano Paolo Ziliani non ha perso l'occasione per commentare a modo suo il colpo messo a segno dai bianconeri: "Se i 60 milioni per Koopmeiners, i 50 per Douglas Luiz e i 40 per Nico Gonzalez vi erano sembrati pochi, ecco i 42 per Conceicao: pagato come Lookman e con stipendio raddoppiato La terrificante campagna acquisti 2024 targata Giuntoli aveva lasciato in sospeso la situazione dell'ala e dopo i 10 milioni sborsati per un anno di prestito, oggi Comolli ha dato l'ok al suo acquisto a 32 milioni pagabili in 4 anni".

Ziliani, continuando nel suo incipit su X, ha sottolineato come la società bianconera abbia praticamente speso oltre 100 milioni di euro finora per essere rimasta praticamente quella dello scorso anno (anche qui, va sottolineato come sia in realtà stato acquistato Jonathan David a parametro zero): "Oltre a Nico Gonzalez, Koopmeiners e Luiz c'era un quarto colpo dormiente ed era quello di Conceiçao che era stato aggregato da Giuntoli alla truppa solo in prestito, sia pure oneroso (10 milioni), con l’accordo che se Madama a fine stagione avesse voluto acquistarlo avrebbe dovuto pagare al Porto la clausola da 30 milioni inserita nel contratto".

Il giornalista, restando in tema Juventus ha poi aggiunto: "I conti in rosso della Vecchia Signora sono una seccatura ma Elkann ha altro cui pensare: presto la madre Margherita potrebbe rientrare in possesso della metà dei beni di famiglia.

L'eredità e le donazioni di Donna Marella, fatte secondo il diritto svizzero a John, Ginevra e Lapo potrebbero essere invalidate".

I tifosi della Juventus rispondono a Ziliani: 'L'abitudine a scaricare i pagamenti nel tempo crea solo l'illusione di pagare meno'

Le parole di Ziliani hanno catturato l'attenzione di diversi tifosi sul web: "Se io fossi amante dei complotti, penserei che è una manovra per affossare la Juve dall'interno. Comunque, l'abitudine di scaricare i pagamenti nel tempo crea spesso l'illusione, nel breve, di pagare meno. Poi, però, le spese si sommano. E si vede" scrive un utente su X.

Un altro, sul tema Agnelli, aggiunge: "Chissà come finirà dopo che la Sig.ra Marella riceverà il 50% di tutto il patrimonio Agnelli. Ci sarà un riassetto societario e chissà se troveremo ancora al loro posto gli attuali vertici manageriali. Tempi duri si prevedono per gli Elkann".