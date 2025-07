La Juventus è al lavoro per rinforzare il centrocampo e il nome in cima alla lista dei desideri di Igor Tudor e del direttore generale Damien Comolli è quello di Morten Hjulmand. Il centrocampista danese dello Sporting Lisbona viene considerato il profilo ideale per dare equilibrio, intensità e geometrie alla mediana bianconera. Come riportato da Tuttosport, si tratta di un’operazione si preannuncia tutt’altro che semplice ma che potrebbe sbloccarsi con la partenza di Douglas Luiz. Il brasiliano è in uscita e si cerca una sistemazione definitiva per poter finanziare il mercato in entrata.

Lo Sporting per Hjulmand, infatti, parte da una richiesta importante: 50 milioni di euro.

Si lavora per rinforzare il centrocampo

La clausola rescissoria del centrocampista danese è fissata a 80 milioni, ma il club portoghese si è detto disponibile a trattare sulla base di 50 milioni, pur mantenendo una posizione rigida. In questo momento, la Juventus non può permettersi un investimento simile senza prima effettuare una cessione importante. Ecco perché la strategia di Comolli ruota attorno alla possibile partenza di Douglas Luiz, arrivato dall’Aston Villa appena un anno fa, ma non ha reso secondo le aspettative.

Nel frattempo, l’agente di Hjulmand è al lavoro per cercare di abbassare le richieste dello Sporting, provando a portare la cifra di partenza da 50 a 40 milioni.

Un’operazione che richiede tempo e pazienza, anche perché in questo momento i portoghesi sono focalizzati sulla maxi cessione di Viktor Gyökeres all’Arsenal, trattativa che porterà una cifra vicina ai 100 milioni nelle casse del club.

Hjulmand resta però un obiettivo prioritario per la Juventus. Già nella trattativa che ha portato Alberto Costa a Torino, le due dirigenze avevano avuto un primo scambio di informazioni su Hjulmand, creando le basi per un eventuale affondo. Tudor lo considera il perno perfetto per il suo 3-4-2-1 grazie alla capacità del danese di abbinare qualità tecnica, visione di gioco e grande lavoro in fase di interdizione.

La Juventus lavora per Kolo Muani

Oltre al centrocampo, la Juventus è alla ricerca anche di un difensore centrale mancino per completare il pacchetto arretrato.

Al momento, però, non ci sono trattative avanzate in questo senso. L’attenzione della dirigenza bianconera è infatti rivolta soprattutto ad altri reparti, in particolare all’attacco.

Uno dei nomi più caldi continua a essere Randal Kolo Muani. Il centravanti francese, che ha già vestito la maglia della Juventus nella seconda metà della scorsa stagione in prestito dal Paris Saint-Germain, è un profilo che piace molto a Comolli e allo staff tecnico. La Juve vorrebbe riportarlo a Torino con la stessa formula, ma il PSG per ora fa muro: i parigini sono disposti a trattare solo per una cessione a titolo definitivo, forti del valore di mercato dell’attaccante e del contratto lungo ancora in essere.

La Juventus, dunque, è in una fase delicata del mercato, in cui ogni mossa dipende strettamente dalle uscite. La priorità è chiara: portare a Torino Morten Hjulmand. Per farlo, sarà fondamentale piazzare almeno un big. Il lavoro di Comolli entra nel vivo.