Igor Tudor ha dato le sue indicazioni alla società per rinforzare la sua rosa. Il tecnico croato, come rivelato da La Stampa, vorrebbe l’acquisto di Leonardo Balerdi per rinforzare la difesa, poi ha chiesto la conferma di Kolo Muani e avrebbe aperto alla cessione di Nico Gonzalez. Queste sono alcune delle indicazioni date dal tecnico croato e adesso tocca alla società accontentarlo. Kolo Muani ha saputo conquistare Tudor tanto da diventare fondamentale per il suo gioco. Per questo motivo, la Juventus vuole confermare il francese e ha già cominciato a trattare con il Paris Saint-Germain.

Le strategie della Juventus

Il club bianconero è determinato a trasformare il prestito in un trasferimento sempre temporaneo ma con obbligo o diritto di riscatto, ma la trattativa non sarà facile perché i parigini vogliono cedere Kolo Muani a titolo definitivo. La Juventus, però, è intenzionata a fare il possibile per accontentare Tudor, che considera il francese un elemento imprescindibile per la prossima stagione.

Discorso diverso, invece, per Nico Gonzalez che, nonostante Igor Tudor gli abbia dato parecchio spazio, non è riuscito a rendere al meglio. L’argentino è apparso discontinuo e poco incisivo, e per questo motivo non è da escludere una sua partenza dopo appena un anno dal suo arrivo.

Di certo cedere Nico Gonzalez non sarà semplice, anche per le difficoltà nel recuperare l’investimento fatto la scorsa estate, ma in caso di offerte adeguate la Juventus le valuterà. Qualora dovesse partire l’argentino, i bianconeri potrebbero tornare a puntare su Jadon Sancho, o provare a confermare Francisco Conceicao. Il portoghese ha convinto Tudor, ma per trattenerlo sarà necessario convincere il Porto ad accettare un nuovo accordo.

Infine, per la difesa, il preferito resta Leonardo Balerdi, che Igor Tudor ha già allenato ai tempi del Marsiglia e di cui apprezza la capacità di impostare il gioco e l’intensità difensiva. La Juventus ha già avviato i primi sondaggi, ma il club francese per ora non apre alla cessione.

Servirà un’offerta convincente per sbloccare la situazione, ma la dirigenza bianconera è al lavoro per provare a soddisfare la richiesta del proprio allenatore e regalargli un difensore che conosce alla perfezione.

In ogni caso, i piani della Juventus sembrano essere chiari: confermare i giocatori fondamentali come Kolo Muani, rafforzare la difesa con un innesto di qualità come Balerdi e valutare attentamente il futuro di chi non ha convinto, come Nico Gonzalez. Adesso toccherà al neo direttore generale bianconero, Damien Comolli, mettere in pratica queste indicazioni e muoversi sul mercato con decisione.

Si lavora sempre per trovare un ds

Inoltre, Comolli sta cercando anche un direttore sportivo per rendere ancora più incisiva l’area tecnica sul mercato.

La Juventus è determinata ad affiancare al nuovo direttore generale una figura che possa occuparsi in prima persona delle trattative e della gestione quotidiana del mercato, con l’obiettivo di strutturare un’area sportiva moderna ed efficiente. I nomi al vaglio sono diversi: la società sta valutando profili italiani con esperienza in Serie A, ma anche dirigenti stranieri capaci di portare idee nuove e un approccio internazionale al mercato.

La volontà della Juventus è quella di accelerare i tempi per chiudere l’operazione già nelle prossime settimane, così da presentarsi all’apertura ufficiale del calciomercato con una squadra dirigenziale completa e pienamente operativa. In questo senso, non sono da escludere sorprese e colpi di scena, perché la Juventus vuole ripartire con basi solide anche fuori dal campo.