La scorsa estate la Juventus ha effettuato un investimento importante per rinforzare il proprio centrocampo, puntando con decisione su Teun Koopmeiners. L’olandese è arrivato a Torino per una cifra vicina ai 60 milioni di euro, dimostrando la grande fiducia della dirigenza bianconera nelle sue qualità. Tuttavia, la prima stagione di Koopmeiners in maglia juventina non è andata come ci si aspettava: l’ex Atalanta ha alternato prestazioni poco brillanti a problemi fisici che ne hanno limitato l’impatto, deludendo parte dell’ambiente e della tifoseria.

Nonostante le difficoltà incontrate nel suo primo anno a Torino, il centrocampista classe 1998 non ha intenzione di mollare. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira tramite X, infatti, Koopmeiners avrebbe attirato l’interesse di un club estero: “Un club straniero ha chiesto informazioni per Teun Koopmeiners, che vuole restare al Juventus per riscattarsi dall’ultima stagione deludente”.

Koopmeiners vuole restare

Il giornalista esperto di mercato ha dunque confermato l’esistenza di una manifestazione d’interesse concreta nei confronti dell’olandese, ma ha anche evidenziato la volontà del calciatore di continuare la propria avventura a Torino. La Juventus, dal canto suo, non ha mai realmente messo sul mercato Koopmeiners.

L’investimento importante effettuato appena un anno fa rappresenta un elemento da tenere in considerazione, così come le qualità tecniche e la visione di gioco del centrocampista, che restano indiscusse. La società bianconera crede ancora nel suo potenziale, sperando che con una condizione fisica migliore e una preparazione estiva completa alle spalle, Koopmeiners possa finalmente esprimersi ai livelli mostrati con continuità a Bergamo.

L'olandese anche al Mondiale per Club non è apparso in forma, nonostante il gol realizzato contro il Manchester City. In ogni caso era reduce da un lungo stop però per lui non era facile ritrovare il posto da titolare visto anche l’ottimo rendimento di Francisco Conceição e Kenan Yildiz sulla trequarti.

Koopmeiners in vacanza ad Ibiza

Attualmente, l’olandese si trova in vacanza a Ibiza, ma non sta trascurando la preparazione in vista del ritiro estivo. L’obiettivo è farsi trovare pronto per il raduno fissato dalla Juventus per il 24 di luglio. La speranza, in casa bianconera, è che Koopmeiners abbia finalmente superato i fastidi al tendine che lo hanno condizionato nel corso della passata stagione, così da poter convincere Igor Tudor a puntare nuovamente su di lui come perno del centrocampo.

La nuova stagione rappresenta una grande opportunità per Teun Koopmeiners, che sembra deciso a riscattarsi e a ritagliarsi un ruolo da protagonista nella Juventus che verrà. Con la giusta continuità e una condizione fisica stabile, il centrocampista olandese può ancora dimostrare di essere all’altezza dell’investimento e delle aspettative. E, soprattutto, di poter essere un uomo chiave nel progetto tecnico di Tudor.