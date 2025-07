La Juventus si trova di fronte a un bivio per il futuro del suo attacco. Il nodo principale riguarda Dusan Vlahovic, la cui situazione contrattuale rischia di trasformarsi in un problema serio per la dirigenza bianconera: l’attaccante serbo, infatti, andrà in scadenza nel 2026 e, senza un rinnovo o una cessione entro i prossimi mesi, la Juve potrebbe trovarsi nella condizione di perderlo a parametro zero. Da tempo la Juventus lavora a una soluzione che possa tutelare il club, sia in termini di bilancio che di competitività in campo, ma le ultime indiscrezioni non lasciano molto spazio all’ottimismo.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Vlahovic avrebbe infatti respinto con decisione la possibilità di trasferirsi al Napoli. Questa scelta avrebbe di fatto fatto saltare l’ipotesi di uno scambio con Victor Osimhen, un’operazione che avrebbe potuto rappresentare un compromesso ideale per entrambe le società, visti i rispettivi problemi legati agli ingaggi alti e alle scadenze contrattuali ravvicinate.

Osimhen-Vlahovic situazioni simili

Sia Osimhen che Vlahovic, infatti, hanno contratti in scadenza nel 2026 e i rispettivi club sono intenzionati a cederli per monetizzare ed evitare di arrivare a un punto morto. Lo scambio avrebbe permesso a Juventus e Napoli di sistemare i rispettivi attacchi senza sborsare cifre esorbitanti sul mercato, ma la ferma opposizione di Vlahovic avrebbe bloccato sul nascere questa soluzione.

La Juventus, dal canto suo, non può permettersi di arrivare a gennaio 2026 senza aver trovato un’intesa per il rinnovo o una cessione, per non rischiare di vedere svanire un investimento da 80 milioni di euro. Dall’altro lato, anche il Napoli si trova in una situazione delicata con Osimhen, che non ha accettato alcune offerte dall’estero. Questo stallo rischia di diventare un freno per le strategie di mercato di entrambe le squadre.

Intanto la Juventus accoglie David

In attesa di capire quale sarà la prossima mossa della Juventus per risolvere la grana Vlahovic, il club bianconero ha intanto chiuso un’operazione importante per rafforzare l’attacco: Jonathan David è ufficialmente un nuovo giocatore della Juve.

L’attaccante canadese, arrivato dal Lille, si è presentato ai tifosi con grande entusiasmo e ambizione, firmando un contratto che lo legherà alla Juventus fino al 30 giugno 2030. David non ha nascosto la sua emozione e le sue aspettative per questa nuova avventura: “È molto bello. Da piccolo, crescendo, ammiravo la Juventus e pensavo: ‘È probabilmente una delle migliori squadre al mondo’”.

Parole che testimoniano la determinazione del canadese di iniziare al meglio questa esperienza e di contribuire fin da subito al progetto bianconero. David sarà a disposizione di Igor Tudor per il ritiro estivo che inizierà ufficialmente il prossimo 24 luglio. L’attaccante, infatti, avrà l’opportunità di lavorare fin dai primi giorni con i nuovi compagni.

La Juve spera di avere un quadro più chiaro entro quella data anche per quanto riguarda altri due giocatori fondamentali nel reparto offensivo: Francisco Conceicao e Randal Kolo Muani. I dirigenti bianconeri stanno portando avanti trattative complesse rispettivamente con Porto e Paris Saint-Germain per cercare di confermare entrambi nella rosa per la prossima stagione. Conceicao, che ha ben impressionato nelle ultime settimane della scorsa annata, è considerato un elemento in grado di garantire imprevedibilità e qualità sulla fascia, mentre Kolo Muani ha già dimostrato di potersi integrare bene nel sistema offensivo juventino. La loro permanenza sarebbe una notizia importante per Tudor, che potrebbe così contare su un reparto d’attacco completo, giovane e di grande talento per affrontare al meglio la nuova stagione, indipendentemente dal destino di Vlahovic.