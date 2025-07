Inaspettata ed inattesa svolta in merito alla retrocessione dell'Olympique Lione, che nelle scorse settimane era stato retrocesso a tavolino in seconda divisione francese (Ligue 2) a causa di un pesante indebitamento, frutto di una gestione societaria che ha portato ad un netto "rosso" in bilancio.Tuttavia la società transalpina è riuscita a conquistare in sede legale, il diritto di prendere parte alla massima divisione di calcio per la prossima stagione.

La prima sentenza di retrocessione del Lione

Il club infatti si trova da diversi anni in una situazione complessa dal punto di vista finanziario, ha portato il DNCG (Direzione Nazionale del Controllo di Gestione) che si occupa di vari ambiti finanziari e legali delle società, a declamare la retrocessione d'ufficio per l'Olympique Lione, in via precauzionale già nel mese di novembre 2024, condizione che è stata confermata poi in un secondo momento, precisamente lo scorso 25 giugno 2025, con un debito di oltre 505 milioni di euro.

In virtù di non sufficienti garanzie di un miglioramento strutturale ed in vista della prossima stagione, la proprietà del Lione è stata quindi retrocessa d'ufficio.

Per questo motivo il DNCG aveva confermato la retrocessione in Ligue 2, configurando comunque la possibilità di appello da parte della società (che nel 2022 era "passata di mano" dalla storica presidenza Aulas all'imprenditore statunitense John Textor.) Appello che in via ufficiale è ora stato accettato dalla Direzione Nazionale, decisione che è arrivata come un fulmine a ciel sereno, e può configurarsi come un sospiro di sollievo per uno dei club storici di calcio francese con 7 campionati vinti e 5 coppe di Francia in bacheca (l'ultimo campionato vinto risale alla stagione 2007/2008).

L'ufficialità della sentenza ha modificato anche la condizione in vista del calciomercato, prevedibilmente infatti una retrocessione in Ligue 2 avrebbe costretto una vendita "forzata" di diversi elementi di valore della propria rosa, e l'impossibilità di un facile riassestamento dal punto di vista economico del club, che resta comunque potenzialmente non semplice da risolvere da parte della dirigenza.

Il comunicato ufficiale

Proprio dopo l'ufficialità del ricorso vinto, il Lione attraverso i propri canali ufficiali social ha manifestato con soddisfazione l'esito della vicenda: "Restiamo in Ligue 1L'Olympique Lyonnais accoglie con favore la decisione di tornare in DNCG (National Football League) per mantenere il club in Ligue 1"

Questo garantisce al club una certa tranquillità relativa, così da permettere una gestione maggiormente gestibile in vista del prossimo campionato: infatti il club potrà effettivamente prendere parte al campionato di Ligue 1 2025/26 ma anche alla prossima Europa League, condizione che ha conquistato con il piazzamento finale al 6° posto della scorsa stagione agonistica.

Il Lione pochi giorni dopo la prima sentenza aveva tra l'altro fatto richiesta ufficiale di partecipazione all'Europa League, condizione che con i recenti fatti resi ufficiali può effettivamente palesarsi, la società potrà quindi competere nuovamente in campo internazionale.