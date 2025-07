Lo speaker radiofonico esperto di calciomercato Edoardo Mecca ha scritto un messaggio su X sulla scia delle indiscrezione che vorrebbe lo Sporting Lisbona pronto a offrire 20 milioni di euro alla Juventus per Alberto Costa. Mecca ha dunque puntato il dito sui tifosi bianconeri che non sarebbero mai contenti di quello che fa la società.

Juventus, Mecca: 'Quando è arrivato Costa si gridava al GiuntoliOut, ora che può uscire si parla di plusvalenza ridicola'

È da qualche ora che sta rimbalzando l'indiscrezione di calciomercato che vorrebbe la Juventus in aperta trattativa con lo Sporing Lisbona, per Alberto Costa, esterno portoghese arrivato alla Continassa appena un sei mesi fa.

La notizia ha acceso la discussione fra i supporter della vecchia signora e proprio sulla poca coerenza che circolerebbe sul web ha voluto scrivere un messaggio lo speaker radiofonico Edoardo Mecca: "Evidenziamo ancora una volta le stranezze del tifoso juventino: La Juve compra Alberto Costa e subito: GiuntoliOut - ma chi è questo pacco? - giocatore mediocre - giocatore da Serie B".

Mecca ha poi sottolineato: "Lo Sporting Lisbona offre 20 milioni per il calciatore lusitano e leggo: ma siamo matti? - ma fai una plusvalenza ridicola - rimani senza esterni - come si fa a vendere dopo così poco tempo Alberto Costa? - scelte senza senso. Ecco. Decidetevi". Un'incoerenza in realtà tipica dei tifosi sul web che non è riscontrabile soltanto nell'ambito segnalato da Mecca ma anche in qualsiasi altra tifoseria di un club di primissima fascia italiana.

Infine lo speaker, restando in tema Juventus, ha scritto: "Sul mercato bianconero aspettiamoci nomi (anche grossi) non ancora usciti e letti sui giornali".

Juve, i tifosi rispondono a Mecca: 'Se vendi Weah e Costa ne dovrai prendere 2 anziché 1'

Il messaggio di Mecca rivolto ai tifosi ha accesso la discussione fra i suoi followers, che evidentemente si sono sentiti tirati in ballo direttamente: "Questo significa zero progettualità Non è per Costa in se. È che, tranne Yildiz e Thuram, appena arriva un'offerta per qualcuno la Juve l'accetta E sarà sempre peggio e con questo ci metto in mezzo anche il calcio italiano in generale. E comunque adesso a destra ,se vendi sia Weah che Costa, ne servono 2" scrive un utente su X.

Un altro poi aggiunge: "Non c’è nulla di strano, semplicemente a gennaio avevamo bisogno di un giocatore pronto ed è arrivato uno che per i primi 4 mesi non ha visto il campo. Al mondiale e nell’ultima parte di campionato è stato tra i più positivi, ha voglia di fare e si intravedono potenzialità. Spiace vada perché pesa poco a bilancio e per sostituirlo devi prendere un altro che avrà bisogno di 6 mesi di adattamento e magari costerà pure di più".