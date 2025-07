Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato riferite su Youtube dal giornalista Giovanni Albanese, la Juventus monitorerebbe con attenzione il profilo di Florentino Luis, centrocampista portoghese dello Sporting Lisbona. Secondo Albanese inoltre il club bianconero resterebbe sullo sfondo insieme a Inter e Milan per Giovanni Leoni del Parma.

Albanese: 'Florentino dello Sporting potrebbe far fare il salto di qualità al centrocampo bianconero'

Il giornalista Giovanni Albanese ha parlato sul proprio canale Youtube della Juventus e di alcuni profili di mercato accostati al club bianconero in questa sessione di mercato estiva: "Molti mi chiedono se la Juve farà qualcosa di importante a centrocampo e io un nome lo voglio fare.

È un profilo sul quale aveva cominciato a lavorare la vecchia direzione sportiva e secondo me va ancora monitorato, sto parlando di Florentino dello Sporting Lisbona. È uno di quei giocatori che può dare tanto e che può far fare il salto di qualità alla formazione bianconera. Darebbe sicuramente input diversi da quanto si è visto negli ultimi anni in mediana e secondo me può essere l'innesto giusto per fare la differenza in quel reparto".

Riferendosi poi a Giovanni Leoni, centrale difensivo del Parma, Albanese ha detto: "Sul giocatore ci sono Inter e Milan oltre che la vecchia signora. Penso però che la società bianconera debba prima guardare alle priorità e credo anche che il calciatore resterà dov'è, almeno per la prossima stagione.

Questo perché ritengo che i giovani debbano fare un percorso coerente con quello che dovrebbe essere il loro sviluppo e dopo un primo anno più che buono fatto in Serie A, Leoni dovrà effettivamente confermarsi. La Juve quindi ci sta ragionando in prospettiva, bisognerà capire se qualche altra società vorrà bruciare le tappe".

Uscendo dal tema mercato ma restando in ambito Juve, Albanese ha detto: "Da quello che so, Comolli dovrebbe aggiungere all'organigramma del club in direttore tecnico. Discorso diverso varrebbe invece per quello sportivo: addirittura potrebbe arrivare a settembre, quando il mercato sarà chiuso. Questo ci fa capire che gli acquisti in questa finestra estiva li porterà avanti proprio il dirigente francese".

Intelligenza tattica e visione di gioco, cosi Florentino Luis avrebbe conquistato le attenzioni della Juve

Florentino Luís è un centrocampista portoghese noto per le sue qualità difensive e la grande intelligenza tattica. Cresciuto nel settore giovanile del Benfica, si è affermato come uno dei mediani più promettenti del calcio europeo, prima di approdare allo Sporting Lisbona. Il suo stile di gioco è caratterizzato da un’eccellente capacità di lettura delle situazioni, interventi precisi in fase di interdizione e una buona abilità nel distribuire il pallone in maniera semplice ma efficace. Dotato di grande resistenza fisica e disciplina tattica, Florentino è spesso impiegato davanti alla difesa per proteggere la linea arretrata e garantire equilibrio alla squadra. Pur non essendo particolarmente appariscente in fase offensiva, il suo contributo è fondamentale per dare solidità e ritmo al centrocampo.