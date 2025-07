Per rinforzare la corsia di destra, la Juventus avrebbe deciso di puntare sul giovane terzino brasiliano del Flamengo Wesley França. Tuttavia, per concretizzare un’eventuale operazione di mercato e coprire i 30 milioni di euro richiesti dal club brasiliano per il cartellino del giocatore, i bianconeri dovrebbero prima definire alcune uscite, tra le quali ci sarebbe anche quella di Timothy Weah. Dopo aver rifiutato il Nottingham Forest, sul giocatore americano, valutato 13 milioni di euro dalla Juventus, potrebbe esserci l’interesse della Lazio.

La Juve avrebbe deciso di puntare su Wesley

L'interesse della bianconera per il terzino brasiliano non sarebbe casuale. Secondo quanto filtra da ambienti vicini alla Continassa, la scelta di puntare su Wesley sarebbe dettata dalla necessità da parte della società bianconera di garantire a Igor Tudor una rosa in grado di rispecchiare le sue idee calcistiche.

Infatti, Wesley si presenta come un terzino destro dalle spiccate doti offensive, noto per la sua velocità, agilità e un'ottima propensione al dribbling. Inoltre, la sua capacità di coprire la fascia e la sua efficacia nei cross, lo renderebbero un profilo ideale da schierare in un 3-5-2 come quinto di centrocampo, oppure, in un 4-2-3-1 come esterno di difesa.

Moduli utilizzati molto spesso da Tudor.

La cessione di Weah può sbloccare Wesley

Per riuscire a intavolare l’eventuale trattativa con il Flamengo per il terzino brasiliano, la Juventus dovrebbe ricorrere a delle cessioni di giocatori che per caratteristiche tecniche e tattiche, non farebbero più parte delle idee di calcio di Tudor e tra questi ci sarebbe anche Weah.

Il giocatore della Juventus, che di recente avrebbe rifiutato un trasferimento al Nottingham Forest, è comunque un nome caldo sul mercato, tanto che secondo alcune indiscrezioni, per lui si starebbe muovendo la Lazio. Da capire però, a causa del mercato bloccato, come la società biancoceleste riesca a trovare i 13 milioni di euro che la Juve vuole per il cartellino dell’americano.

Per superare l'impasse, la Lazio potrebbe valutare la cessione di alcuni dei suoi giocatori chiave (su tutti quella di Nicolò Rovella che interessa all’Inter), liberando così fondi preziosi utili anche per Weah, con la Juventus che a quel punto potrebbe investire i soldi ricavati proprio su Wesley.

L'alternativa a Wesley può essere Dodo

Qualora la trattativa per il terzino del Flamengo non dovesse concretizzarsi, i bianconeri potrebbero virare su Dodo. L'esterno brasiliano, attualmente in forza alla Fiorentina, non avrebbe ancora trovato un accordo per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2029.

Tuttavia, per convincere il club viola a cederlo servirebbe una cifra intorno ai 25-30 milioni di euro.

Un altro nome interessante resterebbe Nuno Tavares, ma le richieste economiche da 20 milioni di euro circa della Lazio, risulterebbero al momento eccessive secondo la dirigenza bianconera che nell'insieme, valuterebbe anche i numerosi infortuni muscolari occorsi al calciatore.