Secondo quanto scritto dal giornalista Paolo Ziliani su X, la Juventus avrebbe speso finora 44 milioni per gli innesti di Jonathan David e Francisco Conceicao per restare sostanzialmente la squadra mediocre della scorsa stagione.

Il giornalista del Fatto Quotidiano Paolo Ziliani ha scritto un messaggio sul proprio account X nel quale, facendo una panoramica generale sulle big del campionato italiano, lancia una frecciatina alla Juventus di Igor Tudor: "Il Napoli riparte domani con 6 nuovi acquisti già al lavoro per Conte e i concorrenti senza bussola.

Col Milan sempre più prigioniero della sua spilorcia proprietà, con la Juve che per restare la stessa mediocre squadra di un anno fa ha speso 44,5 milioni e con l'Inter che rischia di giocare agli Orazi e i Curiazi non si vede come il primato del Napoli campione possa essere seriamente insidiato".

Ziliani nel caso della Juventus, fa evidentemente riferimento agli investimenti fatti dai bianconeri per Jonathan David, che tra firma al contratto e oneri ai suoi agenti è costato oltre 10 milioni ai bianconeri e l'acquisto a titolo definitivo di Francisco Conceicao.

Il giornalista ha proseguito ribadendo che il Napoli inizierà la preparazione atletica già forte di diversi calciatori aggiunti alla rosa, tra cui dei possibili titolari come Sam Beukema, in arrivo dal Bologna per la cifra di 31 milioni di euro, come Noa Lang, attaccante ex PSV giunto nel club partenopeo per 25 milioni di euro più bonus e soprattutto come Kevin De Bruyne, centrocampista svincolato a parametro 0 dal Manchester City arrivato a Castel Volturno per alzare il tasso tecnico della mediana di Antonio Conte.

Ziliani, si è poi concentrato sui nomi secondari acquistati dal Napoli, focalizzandosi nello specifico su Mathias Ferrante: il giornalista ha evidenziato come l'ex Nova Romentin arriva nel club azzurro potenzialmente come terzo portiere dopo aver vissuto una stagione in Serie D da assoluto protagonista, avendo mantenuto inviolata la porta della compagine piemontese per 17 gare su 36 giocate. Un colpo di portata apparentemente minore che Ziliani ha voluto rilanciare e attribuire al direttore sportivo Manna.

I tifosi sul web rispondono a Ziliani: 'Non tutti i calciatori del Napoli mi convincono'

Le parole di Ziliani hanno catturato l'attenzione di alcuni tifosi sul web: "Sono napoletano e alcuni giocatori non mi convincono totalmente però sono felice almeno che un nazionale azzurro si aggiunga alla nostra squadra, sperando di dare ad un’Italia senza anima un numero 9 vero e non un numero 9 pronto a scappare in Arabia ricoperto d’oro" sostiene un utente su X.

Un altro poi aggiunge: "I media stanno andando in crisi oscurando il lavoro del Napoli".