Dusan Vlahovic e la Juventus sono sempre più ai ferri corti. La situazione contrattuale non si sblocca, il serbo non vuole rinnovare e i bianconeri non si possono più permettere i 12 milioni all'anno di stipendio. Si è così arrivati al muro contro muro a un solo anno dalla scadenza, una situazione complicata da risolvere, anche perché il serbo avrebbe rifiutato il corteggiamento del Manchester United, spingendo verso il Milan. L'idea di una rescissione anticipata non piace alla Continassa, anche perché il giocatore non vorrebbe rinunciare agli oltre 10 milioni che gli spettano da qui a fine anno.

Va però sottolineato che con il passare del tempo una situazione andrà trovata ed è proprio quello che stanno aspettando i club che vorrebbero l'attaccante.

Manchester United su Vlahovic, l'attaccante avrebbe detto no

Una delle società più interessate nelle ultime ore sembra essere il Manchester United. Il tecnico Amorim deve rialzare il club dopo la peggiore stagione della sua storia, la squadra è da rifondare soprattutto in attacco dove Hojlund e Zirkzee non si sono dimostrati all'altezza della situazione. Così Vlahovic sarebbe una delle piste maggiormente percorribili, visto che Gyokeres è finito all'Arsenal, Osimhen sembra essere "promesso sposo" del Galatasaray e per Kean della Fiorentina ci sono delle difficoltà.

I Red Devils però sarebbero stati frenati dallo stesso Vlahovic, Secondo quanto riportato dalla stampa britannica infatti, l'attaccante avrebbe già detto di non voler lasciare la Serie A, tagliando quindi fuori dalle possibilità per il suo futuro l'Inghilterra e il Manchester United, come già fatto con la Turchia e il Fenerbahce e con alcune offerte arrivate dall'Arabia Saudita.

Il Milan sarebbe la squadra preferita di Vlahovic

Vlahovic punta i piedi e per la Juventus è un bel problema perché i club citati in precedenza avrebbero anche potuto versare una cifra per il cartellino, mentre il Milan, in cima alla lista dei desideri del serbo, non avrebbe intenzione di pagare nulla aspettando cioè la rescissione del contratto per partire alla carica.

Allegri sarebbe il grande regista dell'operazione, o meglio sarebbe il motivo per cui l'attaccante per ora si vedrebbe solo con la maglia rossonera indosso per il prossimo campionato. L'offerta del club meneghino sarebbe per un contratto quadriennale a 6 milioni di euro, la metà rispetto all'attuale stipendio, ma basterebbe per convincere Vlahovic.

Dalla partenza di Vlahovic dipende buona parte del mercato bianconero in attacco. Tudor ha infatti chiesto un altro centravanti oltre a Jonathan David, ma senza l'addio del serbo non si potrà partire la caccia per l'altro numero 9. Kolo Muani è sempre il preferito anche se il PSG per ora non fa sconti e non vede di buon occhio un altro prestito, anche in questo caso però il passare del tempo potrebbe cambiare la situazione.