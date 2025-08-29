Nelle scorse ore il giornalista sportivo Giovanni Albanese ha sottolineato come la Juventus si stia riducendo, proprio come i club minori, a fare mercato soltanto negli ultimi giorni di agosto.

Il giornalista Giovanni Albanese ha parlato della Juventus e della sessione di rafforzamento estivo che sta attuando la società piemontese: "La verità è una sola, nessuno pensava che il club bianconero si sarebbe ridotto a fare mercato come fanno le piccole società, ovvero negli ultimi giorni.

La Juve, come le grandi d’Europa, ha sempre chiuso le sue operazioni prima dell’ultima settimana di agosto. È vero anche che il mercato europeo è bloccato e sono un po' tutte nelle stesse condizioni. Perché, da come parliamo di alcune operazioni, sembra di essere nei primi giorni di giugno e invece siamo quasi a settembre. Vediamo quello che succede e se si fanno le cessioni si può ancora muovere qualcosa di importante. Dall'interno, però, mi arrivano voci discordanti, il che può significare tutto e niente".

Proprio sulle cessioni, Albanese ha continuato: "La Juventus comunque, in questo momento, sta accumulando un bottino non indifferente. Con Savona sono entrati 16 milioni di euro e posso assicurare che se arriva alla Continassa un'offerta per Miretti, anche il centrocampista parte.

Il problema è che dovrebbero partire i pezzi grossi della rosa come Nico González, che da quanto mi risulta, sta chiedendo fortemente la cessione. Vlahovic? Credo che stia sperando nel mancato arrivo di Kolo Muani in modo tale da restare il secondo attaccante in rosa dopo Jonathan David".

Infine, il giornalista ha concluso: "Seguendo le parole di Comolli credo che il piano B della Juventus sia quello di tenere Vlahovic e accostarlo a Jonathan David per tutta la stagione. Ovviamente, questo accadrebbe se non riuscissero a riprendere dal PSG Kolo Muani. Dico, però, di fare attenzione alla trattativa per il francese, perché il fatto che molte testate giornalistiche abbiano battuto nelle scorse ore con tanta sicurezza che il classe '98 sarebbe tornato non è un buon sintomo.

Sembra quasi una notizia lanciata per controbilanciare certe situazioni tra agenti".

Juventus, i tifosi rispondono ad Albanese: 'Parla come se mancasse un mese alla fine del mercato'

Le parole di Albanese hanno acceso la discussione fra i tifosi della Juve: "Giovanni parla come se mancasse un mese alla fine del mercato, mancano tre giorni. Ma come può Vlahovic sperare che non arrivi Kolo per poi muoversi? Non c’è più il tempo", scrive un utente su YouTube. Un altro poi aggiunge: "Mancano tre giorni e dite le stesse cose di due mesi fa. Dusan resta perché lo ha già deciso, se ne frega della pressione".