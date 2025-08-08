La sconfitta della Roma contro l’Aston Villa per 4-0, a Birmingham in amichevole estiva, ha sollevato più di un campanello d’allarme. I gol di Buendía, Ramsey, Watkins e Malen hanno evidenziato le difficoltà difensive e l’assenza di coesione nei reparti. A sprazzi si è visto qualcosa da Matías Soulé, tra i pochi a provare a creare occasioni, ma nel complesso la prestazione è apparsa fragile, soprattutto nella fase di non possesso¹.

Gian Piero Gasperini, nel post-gara, ha riconosciuto che la squadra è in ritardo nella preparazione: “Siamo ancora molto lontani da ciò che dobbiamo diventare.

Ma l’atteggiamento deve cambiare subito”, ha dichiarato al termine della partita. La stagione ufficiale dei capitolini inizierà il 23 agosto in trasferta a Bologna, e il calendario prevede poi incroci ravvicinati con Napoli, Genoa e Lazio: l’inizio non sarà semplice.

La sconfitta della Roma contro l’Aston Villa scuote Trigoria: il mercato come risposta

La sconfitta della Roma contro l’Aston Villa ha riportato l’attenzione su tutte le fragilità di una rosa ancora incompleta. Il tecnico Gasperini ha chiesto tempo, ma i tifosi si aspettano risposte. Il mercato rimane aperto, e molto dipenderà dalla capacità della dirigenza di intervenire in modo mirato. A Roma, l’entusiasmo e la delusione viaggiano a braccetto: ogni risultato è un giudizio.

E agosto, stavolta, ha già dato il suo verdetto.

Recentemente, la società giallorossa ha ufficializzato l’ingaggio del difensore centrale Daniele Ghilardi, classe 2003, prelevato dal Verona. Il giocatore è arrivato con la formula del prestito oneroso da 2,5 milioni di euro, riscatto obbligatorio fissato a 8 milioni, più 1 di bonus. Ha firmato un contratto fino al 2030 e indosserà la maglia numero 87.

Intanto la Roma continua a trattare con il Manchester City per il prestito di Claudio Echeverri, classe 2006, attualmente in prestito al River Plate. La proposta della Roma consisterebbe in un prestito oneroso da 5 milioni con riscatto a 35 milioni e clausola di recompra in favore degli inglesi.

Il talento argentino, soprannominato El Diablito, è seguito da vari club, ma la Roma si è mossa con decisione e rimane in corsa.

Parallelamente, è stata avanzata un’offerta da circa 5 milioni di euro per Jan Ziółkowski, difensore del Legia Varsavia, classe 2005, già nel giro delle selezioni giovanili della nazionale polacca. Il club capitolino punta a investire su profili under 21 di prospettiva internazionale, secondo una linea tracciata chiaramente dalla nuova direzione sportiva.

Altro tema caldo è il futuro di Lorenzo Pellegrini, capitano della Roma. Club di Premier League come Crystal Palace e Bournemouth avrebbero manifestato interesse per il centrocampista, che ha un contratto in scadenza nel 2026. Sebbene non ci siano trattative avanzate, il suo ruolo nel progetto tecnico non sembra più centrale come in passato, e l’ipotesi di una cessione non è esclusa.